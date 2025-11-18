Anzeige
News
Jobsuche: Warum Experten davon abraten, zu viel Zeit mit dem Schreiben von Bewerbungen zu verbringen

Wer heute nach einem neuen Job sucht, sollte mehr Energie in den Aufbau des eigenen Netzwerks investieren. Vor allem die „Five Chats“-Regel könnte die Chancen von Bewerber:innen erheblich steigern.

Von Noëlle Bölling
3 Min.
Jobsuche: Warum Experten davon abraten, zu viel Zeit mit dem Schreiben von Bewerbungen zu verbringen
Networking wird für Jobsuchende immer wichtiger. (Foto: Jacob Lund / Shutterstock)

Dutzende Bewerbungen zu schreiben, kostet viel Zeit – und führt nur in den seltensten Fällen schnell zum Erfolg. Wie Business Insider berichtet, empfehlen Expert:innen deshalb, mehr Energie in das eigene Netzwerk zu investieren. Gerade für Menschen, die einen neuen Job suchen, entstehen so häufig die wertvollsten Kontakte.

Die Jobsuche ist so herausfordernd wie nie

Wer heute eine neue Stelle sucht, hat es trotz Fachkräftemangel alles andere als leicht. Besonders junge Akademiker:innen müssen in der Bewerbungsphase viel Geduld aufbringen. Eine Langzeitanalyse der Karriereplattform Stepstone zeigt, dass Hochschulabsolvent:innen unter 30 derzeit im Schnitt 40 Bewerbungen verschicken müssen, um zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Der Aufwand ist enorm: Durchschnittlich werden pro Bewerbung sieben Stunden investiert. Entsprechend groß ist die Enttäuschung, wenn es nach einem persönlichen Kennenlernen am Ende doch keine Zusage gibt. Auch international gestaltet sich der Berufseinstieg schwierig: In den USA suchen rund 58 Prozent der Absolvent:innen auch ein Jahr nach ihrem Abschluss noch immer nach ihrem ersten Job.

Alan Stein, der schon für Tech-Unternehmen wie Facebook, Google und Salesforce gearbeitet hat, rät daher zu einem neuen Ansatz – der sogenannten „Five Chats“-Regel. Heute ist er CEO von Kadima Careers, einem Coaching-Anbieter für Jobsuchende, die Positionen mit sechsstelligem Gehalt anstreben. Anstatt immer mehr Bewerbungen zu verfassen, empfiehlt Stein, jede Woche fünf Gespräche mit Personen zu führen, die in den gewünschten Unternehmen tätig sind. Dabei gehe es allerdings nicht darum, die Gesprächspartner:innen direkt nach einer freien Position zu fragen – sondern vielmehr darum, echte Beziehungen aufzubauen. „Gehen Sie mit der Absicht hin, etwas über sie zu erfahren”, empfiehlt er.

Bewerber:innen müssen ihre Strategie anpassen

Aaron Cleavinger ist geschäftsführender Gesellschafter der Murdoch Mason Executive Search Group, einer auf Führungskräfte spezialisierten Personalberatung. Er schätzt, dass viele Jobsuchende 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit ins Schreiben von Bewerbungen investieren – am Ende führten aber nur rund drei Prozent dieser Bemühungen zu einem Vorstellungsgespräch. Auch er ermutigt Bewerber:innen, ihre Herangehensweise zu überdenken. „Wenn Ihre Rendite drei Prozent beträgt, dann verbringen Sie drei Prozent Ihrer Zeit mit Bewerbungen“, so Cleavinger.

Angesichts des zähen Arbeitsmarktes sei es entscheidend, Kontakte aufzubauen und sich von der Masse der Bewerber:innen abzuheben. Oft kann ein:e Gesprächspartner:in ein gutes Wort bei den Personalverantwortlichen einlegen oder auf offene Stellen aufmerksam machen. Es sei auch hilfreich, schon vor einer offiziellen Ausschreibung Kontakt aufzunehmen. Eine frühe Bewerbung erhöhe ebenfalls die Chancen, positiv aufzufallen. Jeder kleine Vorteil könne helfen, in einem Umfeld wahrgenommen zu werden, in dem es schwierig ist, allein mit einer schriftlichen Bewerbung herauszustechen.

Echtes Interesse ist im Gespräch entscheidend

„Der richtige Zeitpunkt, um mit dem Networking zu beginnen, ist, wenn Sie nichts von jemand anderem brauchen“, meint Cleavinger. Das bedeutet: Beschäftigte, die noch in einem sicheren Arbeitsverhältnis stehen, haben meist weniger Hemmungen, Gespräche über Beruf und Karriere zu führen. Der Druck ist geringer und es ist einfacher, Beziehungen aufzubauen. Schon ein bis zwei Gespräche pro Woche könnten erhebliche Vorteile bedeuten. Geeignete Gesprächspartner:innen sind frühere oder aktuelle Kolleg:innen, Kund:innen oder Geschäftskontakte. Wer echtes Interesse zeigt, hat nicht das Gefühl, am Ende eines Gesprächs eine unpassende Jobanfrage stellen zu müssen. Stattdessen sollten Bewerber:innen fragen, mit welchen weiteren Personen sie sich vernetzen sollten. Laut Stein können durch die „Five Chats“-Regel nicht nur spannende neue Kontakte entstehen – sondern manchmal sogar echte Freundschaften.

