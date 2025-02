News

Obwohl Jobs das nicht wollte: Jony Ive überlegt immer noch, was Steve wohl tun würde

In einem Interview hat sich Apples früherer Chefdesigner Jony Ive an seine Zeit mit dem verstorbenen Apple-Chef Steve Jobs erinnert. Noch immer denke er oft darüber nach, was Jobs tun würde – obwohl dieser ihm das untersagt hatte.