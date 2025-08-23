Jugendschutz: Deshalb hat Bluesky den Zugriff für Nutzer aus Mississippi gesperrt

Das soziale Netzwerk Bluesky ist im US-Bundesstaat Mississippi ab sofort nicht mehr verfügbar. Wie das Startup in einem Blog-Beitrag mitteilt, habe es sich selbst dazu entschieden, die App für alle Menschen in der Region zu sperren. Hintergrund ist ein neues Gesetz zur Altersverifizierung, dessen Umsetzung laut Bluesky nicht nur enorme Ressourcen erfordert, sondern auch Hürden für die Meinungsfreiheit schaffen würde.

Das neue Gesetz soll Kinder schützen

Das Gesetz HB 1126, das im Frühjahr 2024 in Mississippi verabschiedet wurde, betrifft digitale Dienste, auf denen Nutzer:innen Inhalte posten oder konsumieren können. Diese Plattformen müssen künftig das Alter aller Nutzer:innen mit „wirtschaftlich vertretbarem Aufwand“ überprüfen. Ist die Person unter 18 Jahre alt, muss eine Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche besser vor potenziell gefährlichen Inhalten wie Essstörungen, Drogenmissbrauch, Kinderpornografie oder Gewalt zu schützen. Auch Risiken für Stalking, Grooming und Cybermobbing sollen verringert werden.

Am Donnerstag lehnte der Oberste Gerichtshof der USA einen Eilantrag ab, der das Inkrafttreten des Gesetzes bis zum Abschluss laufender Verfahren verhindern sollte. Bluesky reagierte darauf mit einer vollständigen Sperre seines Dienstes in Mississippi. Das Unternehmen betonte, dass es sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Es verfüge aber nicht über die notwendigen Mittel, um die Anforderungen des Gesetzes umzusetzen und dauerhaft zu überwachen.

Schießt das Gesetz über das Ziel hinaus?

Die Kritik konzentriert sich vor allem darauf, dass durch das Gesetz HB 1126 nicht nur jugendgefährdende Inhalte reguliert werden sollen, sondern eine Altersprüfung für alle Nutzer:innen vorgeschrieben wird. Bluesky müsste demnach das Alter jedes einzelnen Mitglieds erfassen. Bei Verstößen drohen hohe Strafen von bis zu 10.000 US-Dollar pro Person. Laut Bluesky würden Aufbau und Betrieb der nötigen Systeme für Alterskontrollen und elterliche Freigaben enorme Investitionen erfordern, die das kleine Team schlichtweg nicht gewährleisten könne.

Die Frage, ob und wie die Nutzung sozialer Plattformen für Minderjährige eingeschränkt werden sollte, beschäftigt aktuell viele Staaten weltweit. Nachdem sich bei der Digitalministerkonferenz in Luxemburg mehrere EU-Länder für ein striktes Mindestalter ausgesprochen haben, soll jetzt auch in Deutschland eine Expert:innenkommission prüfen, ab welchem Alter die Nutzung von Plattformen wie Instagram oder Tiktok erlaubt sein sollte. Zentral bleibt aber auch die Frage der Umsetzung: Während die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit eine digitale Wallet-Lösung vorschlug, stellte die EU kürzlich eine App zur Altersüberprüfung auf Online-Plattformen vor.

Zwischen Jugendschutz und Meinungsfreiheit

Während viele Menschen in Deutschland eine Altersbeschränkung für Social Media befürworten würden, warnen Kritiker:innen, dass dadurch die Meinungs- und Informationsfreiheit eingeschränkt werden könnte. Auch Bluesky argumentiert in diese Richtung: „Effektive Kinderschutzrichtlinien sollten gezielt auf reale Risiken abzielen, ohne übermäßige Hürden für kleinere Anbieter zu schaffen und dadurch die freie Meinungsäußerung zu gefährden“, heißt es in dem Blog-Beitrag.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Datenschutz: Das Gesetz verlangt die Erfassung sensibler persönlicher Daten sämtlicher Nutzer:innen. Bluesky verweist in diesem Zusammenhang auf den britischen Online Safety Act als besseres Beispiel. Dort sind Alterskontrollen nur für bestimmte Inhalte und Funktionen erforderlich und Informationen über das Alter von Nutzer:innen werden nicht dauerhaft gespeichert. Der Fall zeigt, wie komplex die Regulierung sozialer Plattformen derzeit ist. Gesetzgebung und Plattformen stehen gleichermaßen vor der Herausforderung, Kinder zu schützen, ohne Innovation, Datenschutz und Meinungsfreiheit unnötig einzuschränken.

