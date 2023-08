Jugendwort 2023: Das steckt hinter dem Begriff „NPC“

Ihr habt ihn bestimmt auch schon gelesen oder gehört. Er wird in Videos auf Tiktok oder Youtube oft benutzt, er steht in Texten und Bios auf Instagram oder Twitter. Benutzt wird er vor allem von jungen Menschen: der Begriff NPC. Und darum steht er neben Begriffen wie Rizz, goofy, Side eye oder Slay zur Auswahl für das Jugendwort 2023.

Interessant ist, dass NPC eigentlich überhaupt kein neues Wort ist. Vielmehr wird es schon seit Jahrzehnten benutzt. Es handelt sich dabei nämlich um einen Begriff aus Videospielen. Wir erklären, was NPC wirklich bedeutet.

NPC in Videospielen

Seit es die ersten komplexeren Videospiele mit Geschichte und Missionen gibt, gibt es auch NPCs. Sie bevölkern die Games, stehen in Ortschaften oder geben den Spielenden ihre nächsten Aufgaben. NPC steht für „Non Playable Character“, also nicht-spielbarer Charakter.

In Videospielen sind damit alle Charaktere gemeint, die, wie der Name schon erahnen lässt, nicht von den Spielenden gesteuert werden können. Zu unterscheiden ist der NPC aber von computergesteuerten Gegnern. Die stehen den Spielerinnen und Spielern aktiv entgegen. Ein NPC ist aber vor allem eines: passiv.

Es handelt sich um Charaktere, die oft nur Staffage sind. In einem Rollenspiel wie „Baldur’s Gate 3“ etwa sollen sie die Spielwelt lebendiger wirken lassen. Sie laufen auf festgelegten Wegen herum, haben vielleicht ein paar Sätze, die sie den Spielenden mitgeben können, wenn die sie ansprechen. Ihre wichtigste Aufgabe ist aber einfach nur, zu existieren.

In einigen Spielen wiederholen sich sogar die Modelle von NPCs. Besonders in älteren Spielen gab es teils nur eine Handvoll unterschiedliche Charaktere, die über eine Spielwelt verteilt wurden. Daran sieht man die Rolle von NPCs: Sie sollen im Hintergrund verschwinden.

Was bedeutet das in der Jugendsprache?

Das wichtigste an NPCs ist, dass sie keine Protagonisten sind. Sie haben keine tragende Rolle, sind keine Helden. Sie verändern die Geschichte nicht und sind oftmals direkt wieder vergessen.

Und genau so wird der Begriff auch in der Jugendsprache benutzt. Wenn über jemanden gesagt wird, dass er „NPC-Energie“ habe, dann wird da, etwas despektierlich, jemand beschrieben, der keine Rolle spielt.

Gleiches gilt für jemanden, der über sich selbst sagt, dass er sich wie ein NPC fühle. Damit soll eine gewisse Machtlosigkeit ausgewiesen werden. Das Gefühl, im eigenen Leben nicht der Protagonist oder die Protagonistin zu sein.

Ein NPC zu sein, ist also eine eher negative Zuschreibung. In der Jugendsprache wird sie zwar oftmals ironisch benutzt, soll nicht unbedingt verletzend gemeint sein, aber doch kommt damit der Umstand zum Ausdruck, in einer komplexen und komplizierten Welt oft das Gefühl zu haben, selbst nicht die Zügel in der Hand zu halten. Am Rand zu stehen und nur zuzuschauen, während die Protagonisten ihre Geschichte erleben.

