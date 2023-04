Juice: Das müsst ihr über die Jupiter-Mission wissen

Warum den Jupiter und die 3 Jupiter-Monde erforschen?

Die Raumsonde Juice ist am 14. April 2023 um 14:14 Uhr auf ihre achtjährige Reise zum Jupiter gestartet. Dabei soll sie nicht nur den Jupiter, sondern auch drei seiner Monde – Europa , Kallisto und Ganymed – untersuchen. Das Ziel der Mission ist es, nach möglichen Anzeichen von Bewohnbarkeit zu suchen.

Das Hauptziel der Mission ist es, auf dem Planeten sowie auf seinen Monden Europa, Ganymed und Kallisto nach Anzeichen von Bewohnbarkeit zu fahnden. Dabei sollen Hinweise für Lebenskonzepte auf anderen Himmelskörpern geliefert werden.

Das besondere Interesse der Wissenschaft an den Monden liegt an der Vermutung, dass sich riesige Ozeane aus flüssigem Wasser auf ihnen befinden, die von einer kilometerdicken Eisschicht bedeckt sind. Das Wasser könnte eine günstige Bedingung für die Existenz einer Form von Leben sein.

Wie verläuft die Reise der Sonde Juice?

Am 14. April 2023 ist die achtjährige Reise zum Jupiter gestartet. Auf dem Weg zum Jupiter wird die Sonde einmal um die Venus und dreimal um die Erde fliegen, um so Geschwindigkeit aufzubauen.

Die Ankunft am Jupiter ist für den Juli 2031 geplant. In den darauf folgenden 3,5 Jahre umkreist die Sonde den Planeten. In dieser Zeit wird sie an den Monden Europa, Ganymed und Kallisto vorbeikommen.

Im Dezember 2034 wird die Raumsonde versuchen, ihre Umlaufbahn so zu verändern, dass sie sich von Jupiter auf Ganymed zubewegt. Das könnte Juice zum ersten irdischen Raumschiff machen, das einen anderen Mond als den der Erde umkreist. Das letzte Ziel der Sonde ist das Eintreten in einen Orbit um Ganymed, wo sie im September 2035 abstürzen soll.

Wie wird der Mond Ganymed untersucht?

An Bord der Raumsonde befindet sich das in Jena entwickelte Gala-Teleskop, mit dessen Hilfe der Mond untersucht werden soll. Dazu nutzt das Teleskop Laserpulse. Die Sonde wird in 500 Kilometern Entfernung um Ganymed kreisen. Das Ziel der Vermessung ist es, neue, grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse über die Topografie von Ganymed zu erhalten. Vor allem soll aber auch die Frage geklärt werden, ob es unter dem Eis auf dem Mond Wasservorkommen gibt.

Abgesehen von dem Gala-Teleskop befinden sich noch neun weitere Instrumente an Bord der Sonde, die sich auf die Suche nach Wasser begeben sollen. Ein Radar beispielsweise soll bis zu 19 Kilometer unter das Eis „blicken“ können.

Warum wurde der Starttermin verschoben?

Der eigentliche Start der Raumsonde Juice war für den 13. April 2023 um 14:15 Uhr angedacht. Dieser Start musste um einen Tag verschoben werden. Der Grund dafür war ein Gewitter, das ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellte.

Aufgrund von Feinheiten der Flugbahn musste Juice innerhalb eines bestimmten, einminütigen Zeitfensters abheben. Für den Fall, dass das Fenster nicht getroffen werden kann, wie es am 13. April der Fall war, waren bis Ende April jeden Tag zusätzliche Startfenster geplant. Am 14. April 2023 um 14:14 Uhr glückte dann der Start.

Schau dir die coolsten Bilder von Juice in unserer Bildergalerie an

8 Bilder ansehen Bilder der Esa-Jupitermission Juice Quelle: Esa/ATG Medialab

Mehr zu diesem Thema Esa