Brutaler Druck: Warum junge Menschen heute viel unglücklicher sind als früher

Es ist ein Befund, der die Forschungsgemeinde beunruhigt. Psychische Probleme treten mittlerweile bei jungen Menschen am häufigsten auf. Früher erreichten sie ihren Höhepunkt im mittleren Alter. Expert:innen haben einen Verdacht, woran das liegt.

Von Jörn Brien
2 Min.
Junge Erwachsene Probleme
Junge Erwachsene kämpfen häufiger als früher mit psychischen Problemen. (Foto: New Africa/Shutterstock)

Bisher galt, dass junge Erwachsene häufiger glücklicher waren. Anschließend nahmen psychische Probleme bis zum Alter von ungefähr 50 Jahren zu – wohl weil Kinder und Karriere sowie mögliche Pflege der Eltern die Menschen belasten.

Unglückliche junge Menschen

Anschließend geht dann es meist wieder bergauf, was die mentale Gesundheit und das Glücksempfinden angeht. Verschiedene Studien kamen in diesem Bereich bisher zu ähnlichen Schlüssen – und das weltweit. Jetzt hat eine neue Studie aber ergeben, dass junge Menschen, im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, deutlich unglücklicher sind als noch vor wenigen Jahren, wie Spiegel Online schreibt.

Dagegen hat sich bei den anderen Altersbereichen nicht viel geändert. Statt bisher in Form einer U-Kurve scheint das Glücksempfinden jetzt eher – von jung in Richtung alt – langsam aber stetig anzusteigen. Am wenigsten glücklich sind dabei jetzt junge Menschen.

Hunderttausende Befragungen analysiert

Für die im Fachmagazin PLOS One erschienene Studie haben die Forscher:innen Befragungen von Hunderttausenden Erwachsenen aus Großbritannien und den USA analysiert. Kombiniert wurden diese Ergebnisse mit Daten der Global-Minds-Studie. Für Letztere wurden fast zwei Millionen Menschen aus 44 Ländern befragt.

Ähnliches hatte Anfang Juli 2025 auch eine Analyse des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Deutschland ergeben. Demnach stuften fast 40 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ihr Wohlbefinden als gering ein. Nur jede:r 20. junge Erwachsene gab an, über eine hohes psychisches Wohlbefinden zu verfügen.

RKI-Studie: Besorgniserregende Entwicklungen

Das RKI sprach angesichts der Zahlen von „besorgniserregenden Entwicklungen in der psychischen Gesundheit junger Erwachsener“. David Blanchflower vom US-amerikanischen Dartmouth College und Autor der aktuellen weltweiten Studie, ortet sogar „eine ernsthafte Krise der psychischen Gesundheit unter jungen Menschen“.

Als mögliche Ursachen sehen die Forscher:innen zum einen die Nachwirkungen der Finanzkrise auf den Arbeitsmarkt sowie der Beschränkungen der Coronapandemie. Aber auch die Auswirkungen der sozialen Medien, die von jungen Menschen deutlich häufiger genutzt werden, stehen im Verdacht, das bedenklich geringe Glücksempfinden zu befördern.

Brutaler Druck in sozialen Medien

Der Soziologin Hilke Brockmann von der Bremer Constructor Universität herrsche in den sozialen Medien ein „brutaler Druck, sich anzupassen und zu bestehen“. Darüber hinaus sei aber auch möglich, dass die düstere und unberechenbare Weltlage mit Kriegen und Klimakrise einen Einfluss hat, wie es bei Spiegel Online heißt.

Während Brockmann hofft, dass es sich nur um ein vorübergehendes, von den Corona-Beschränkungen befeuertes Phänomen handelt, mahnen die US-Forscher:innen zur Vorsicht. Die Entwicklung habe zumindest in Großbritannien und den USA schon vor der Pandemie begonnen, auch wenn sie dadurch wahrscheinlich verstärkt wurde.

