Kosmischer Zeitstempel: Gesteinsregen in Meteoriten verrät Jupiters wahres Alter

Wann wurde Jupiter zum mächtigen Gasriesen? Wissenschaftler haben das Rätsel gelöst – dank uralter Gesteinskügelchen in Meteoriten. Mit der Antwort lässt sich die Entstehung unseres Sonnensystems genauer rekonstruieren.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Kosmischer Zeitstempel: Gesteinsregen in Meteoriten verrät Jupiters wahres Alter

Der Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. (Bild: Kevin M. Gill/Nasa/JPL-Caltech/SwRI/MSSS)

Einem japanisch-italienischen Team von Wissenschaftler:innen ist es gelungen, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen, an dem Jupiter zu dem Gasriesen anwuchs, der er heute ist. Laut ihrer in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Studie begann Jupiters entscheidende Wachstumsphase etwa 1,8 Millionen Jahre nach der Bildung der ersten Festkörper im Sonnensystem.

Dieser Durchbruch basiert auf der Analyse von Chondren. Das sind winzige, meist millimetergroße Kügelchen aus erstarrtem Gestein, die in den meisten auf der Erde gefundenen Meteoriten enthalten sind.

Das Rätsel der geschmolzenen Gesteinstropfen

Die Entstehung dieser Chondren war lange Zeit ein ungelöstes Rätsel der Planetenforschung. Das neue Modell liefert hierzu eine plausible Erklärung, die gleich zwei wissenschaftliche Fragen beantwortet.

Die Forscher Sin-iti Sirono von der Universität Nagoya in Japan und Diego Turrini vom Italienischen Nationalen Institut für Astrophysik (INAF) mit Sitz in Rom haben den Prozess mithilfe von Computersimulationen nachgebildet. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die gewaltige Schwerkraft des heranwachsenden Jupiters die Bahnen unzähliger Planetesimale, der Bausteine von Planeten, massiv störte.

Dies führte zu extrem schnellen Kollisionen zwischen den trockenen, felsigen Planetesimalen des inneren Sonnensystems und wasserreichen Körpern von jenseits der sogenannten Schneelinie. Bei diesen Einschlägen verdampfte das in den Himmelskörpern enthaltene Wasser schlagartig.

„Das wirkte wie winzige Explosionen und zerriss das geschmolzene Silikatgestein in die winzigen Tröpfchen, die wir heute in Meteoriten sehen“, erklärt Professor Sin-iti Sirono in einer Mitteilung der Universität Nagoya. Dieser Mechanismus erklärt präzise die beobachtete Größe und die schnellen Abkühlraten der Chondren.

Ein kosmischer Zeitstempel

Der entscheidende Punkt der Studie ist die zeitliche Einordnung. Die Simulationen zeigen, dass die Produktion von Chondren genau dann ihren Höhepunkt erreichte, als Jupiter in seine Phase der galoppierenden Gasakkretion eintrat – also als er den Großteil seiner Masse aus der umgebenden Gas- und Staubscheibe einsammelte.

Da das Alter der meisten Chondren durch Isotopenanalyse recht genau auf eben jene 1,8 Millionen Jahre nach Entstehung der ersten Festkörper datiert ist, schließt sich hier der Kreis. Die Chondren dienen damit als direkter Zeitstempel für Jupiters Geburt. Während Missionen wie die europäische Raumsonde JUICE den heutigen Zustand Jupiters untersuchen, blickt diese Studie also auf den frühesten Moment seiner Existenz.

Die neue Erkenntnis hat jedoch auch ihre Grenzen. Der von Jupiter ausgelöste Entstehungsprozess der Chondren war zu kurz, um die gesamte Bandbreite an Altersmessungen zu erklären, die man in unterschiedlichen Meteoriten findet. Die Forscher vermuten daher, dass die spätere Entstehung von Saturn einen ähnlichen, wenn auch schwächeren Effekt hatte und für die Produktion jüngerer Chondren verantwortlich war.

Weitreichende Folgen für die Planetenforschung

Die Methode könnte es zukünftig erlauben, die Entstehungsgeschichte unseres gesamten Sonnensystems genauer zu rekonstruieren. Indem man Chondren unterschiedlichen Alters analysiert, ließe sich potenziell die Geburtsreihenfolge aller Riesenplaneten bestimmen.

Überdies liefern die Ergebnisse wichtige Einblicke in die Entwicklung anderer Planetensysteme im Universum. Die Prozesse, die unser Sonnensystem formten, könnten demnach ein gängiges Muster für die Entstehung von Gasriesen um andere Sterne sein.

