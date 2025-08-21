Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Ex-Google-KI-Chef warnt: Studiert bloß nicht Jura oder Medizin – KI macht euch arbeitslos

In vielen Berufsfeldern geht die Befürchtung um, durch Künstliche Intelligenz überflüssig zu werden. Laut dem Gründer von Googles erstem generativen KI-Team sind vor allem zwei Bereiche gefährdet. Er rät von einem zeitaufwendigen Studium ab.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Ex-Google-KI-Chef warnt: Studiert bloß nicht Jura oder Medizin – KI macht euch arbeitslos

Laut Jad Tarifi könnte KI menschliche Mediziner:innen schon bald überflüssig machen. (Symbolbild: TSViPhoto / Shutterstock)

Auch wenn OpenAI-Chef Sam Altman der Generation Z kürzlich Mut machte: Viele Berufseinsteiger schauen ängstlich in ihre berufliche Zukunft. Laut einer 2024 veröffentlichten Studie von PricewaterhouseCoopers befürchten 27 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, durch Künstliche Intelligenz überflüssig zu werden.

Anzeige
Anzeige

Finger weg von Jura und Medizin

Laut Jad Tarifi ist diese Angst begründet. Vor allem bei zwei Studienfeldern rät der KI-Experte davon ab, allzu viel Zeit und Geld zu investieren: Jura und Medizin. Dies sagte der Gründer von Googles erstem generativem KI-Team im Interview mit Business Insider.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Noch während Student:innen der Medizin oder der Rechtswissenschaft an ihrem höheren Abschluss arbeiten, könnte Künstliche Intelligenz so weit sein, dass sie menschliche Expert:innen obsolet mache, so Tarifi.

Anzeige
Anzeige

Nach seinem Abschied von Google gründete der 42-Jährige das Start-up Integral AI. Er dürfte also mit dem aktuellen Stand von Künstlicher Intelligenz vertraut sein. Auch wenn es natürlich zu seinem Job gehört, das Potenzial von KI besonders gewaltig aussehen zu lassen.

„Triff dich mit deinen Freunden. Lerne dich selbst emotional kennen“

„Im aktuellen Gesundheitssystem ist das, was man an der medizinischen Fakultät lernt, so veraltet und basiert auf Auswendiglernen“, sagte Jad Tarifi. Einen Doktortitel solle man sowieso nur anstreben, wenn man für ein Thema wirklich brenne.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Stattdessen sollen junge Menschen „meditieren“. „Triff dich mit deinen Freunden. Lerne dich selbst emotional kennen“, rät der KI-Veteran. Denn: „Das Beste, woran man arbeiten kann, ist eher das Innerliche“. Wie man damit Geld verdienen soll, sagt er nicht.

Auch Einstieg in KI-Studien lohnt sich nicht

Wenn KI altehrwürdige Berufe wie Ärzt:innen oder Anwält:innen abschaffe, kann man doch einfach Künstliche Intelligenz studieren, um einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Doch auch dieser Hoffnung ereilt Jad Tarifi eine Absage.

Anzeige
Anzeige

Auch hier sei die Entwicklung schon so weit vorangeschritten, dass es sich nicht lohne, einen höheren akademischen Abschluss anzustreben. Er selbst besitze einen Doktortitel in Künstlicher Intelligenz, verstehe aber trotzdem nicht, wie aktuelle Mikroprozessoren funktionieren.

„Selbst Dinge wie die Anwendung von KI in der Robotik werden gelöst werden“, prognostiziert Jad Tarifi. Er empfiehlt Studienanfänger:innen, in eine Nische innerhalb der KI-Technik zu gehen, zum Beispiel Künstliche Intelligenz in der Biologie. Dieser Sektor stecke noch in den Kinderschuhen.

Googles neue KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen
Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Künstliche Intelligenz Management
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren