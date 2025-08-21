Ex-Google-KI-Chef warnt: Studiert bloß nicht Jura oder Medizin – KI macht euch arbeitslos

Laut Jad Tarifi könnte KI menschliche Mediziner:innen schon bald überflüssig machen. (Symbolbild: TSViPhoto / Shutterstock)

Auch wenn OpenAI-Chef Sam Altman der Generation Z kürzlich Mut machte: Viele Berufseinsteiger schauen ängstlich in ihre berufliche Zukunft. Laut einer 2024 veröffentlichten Studie von PricewaterhouseCoopers befürchten 27 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, durch Künstliche Intelligenz überflüssig zu werden.

Finger weg von Jura und Medizin

Laut Jad Tarifi ist diese Angst begründet. Vor allem bei zwei Studienfeldern rät der KI-Experte davon ab, allzu viel Zeit und Geld zu investieren: Jura und Medizin. Dies sagte der Gründer von Googles erstem generativem KI-Team im Interview mit Business Insider.

Noch während Student:innen der Medizin oder der Rechtswissenschaft an ihrem höheren Abschluss arbeiten, könnte Künstliche Intelligenz so weit sein, dass sie menschliche Expert:innen obsolet mache, so Tarifi.

Nach seinem Abschied von Google gründete der 42-Jährige das Start-up Integral AI. Er dürfte also mit dem aktuellen Stand von Künstlicher Intelligenz vertraut sein. Auch wenn es natürlich zu seinem Job gehört, das Potenzial von KI besonders gewaltig aussehen zu lassen.

„Triff dich mit deinen Freunden. Lerne dich selbst emotional kennen“

„Im aktuellen Gesundheitssystem ist das, was man an der medizinischen Fakultät lernt, so veraltet und basiert auf Auswendiglernen“, sagte Jad Tarifi. Einen Doktortitel solle man sowieso nur anstreben, wenn man für ein Thema wirklich brenne.

Stattdessen sollen junge Menschen „meditieren“. „Triff dich mit deinen Freunden. Lerne dich selbst emotional kennen“, rät der KI-Veteran. Denn: „Das Beste, woran man arbeiten kann, ist eher das Innerliche“. Wie man damit Geld verdienen soll, sagt er nicht.

Auch Einstieg in KI-Studien lohnt sich nicht

Wenn KI altehrwürdige Berufe wie Ärzt:innen oder Anwält:innen abschaffe, kann man doch einfach Künstliche Intelligenz studieren, um einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Doch auch dieser Hoffnung ereilt Jad Tarifi eine Absage.

Auch hier sei die Entwicklung schon so weit vorangeschritten, dass es sich nicht lohne, einen höheren akademischen Abschluss anzustreben. Er selbst besitze einen Doktortitel in Künstlicher Intelligenz, verstehe aber trotzdem nicht, wie aktuelle Mikroprozessoren funktionieren.

„Selbst Dinge wie die Anwendung von KI in der Robotik werden gelöst werden“, prognostiziert Jad Tarifi. Er empfiehlt Studienanfänger:innen, in eine Nische innerhalb der KI-Technik zu gehen, zum Beispiel Künstliche Intelligenz in der Biologie. Dieser Sektor stecke noch in den Kinderschuhen.

