Wie die Jahresringe eines Baumes: James-Webb-Teleskop dokumentiert den Tod von Sternen im Detail

Neue, detailreiche Aufnahmen des James Webb Space Telescope (JWST) zeigen die komplexen Staubstrukturen um sterbende Sterne in einer bisher unerreichten Klarheit. Die Beobachtungen bestätigen nicht nur eine frühere Einzelentdeckung, sondern erheben sie zu einem grundlegenden kosmischen Prinzip.

Anzeige Anzeige

Ein Team von Wissenschaftler:innen unter der Leitung des Astronomen Noel Richardson von der Embry-Riddle Aeronautical University im US-Bundesstaat Florida hat seine Ergebnisse dazu im Fachmagazin The Astrophysical Journal veröffentlicht. Sie liefern ein entscheidendes Puzzlestück zum Verständnis, wie die für Planeten und Leben notwendigen schweren Elemente in der Galaxie verteilt werden.

Jahresringe aus Kohlenstoffstaub

Im Fokus der Untersuchung stehen sogenannte Wolf-Rayet-Sterne. Dabei handelt es sich um massereiche Sonnen, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht und ihre Wasserstoffhülle bereits abgestoßen haben.

Anzeige Anzeige

Viele dieser Sterne existieren in Doppelsternsystemen, sogenannten Binärsystemen. Die neuen JWST-Bilder zeigen nun eindrücklich, wie die Interaktion dieser Sternenpaare eine Serie von perfekt geformten, konzentrischen Staubringen erzeugt. Jeder Ring entsteht, wenn sich die beiden Sterne auf ihrer Umlaufbahn besonders nahekommen und ihre extrem starken Sternwinde kollidieren. In der dabei entstehenden Schockfront verdichtet sich Gas zu Kohlenstoffstaub, der dann mit Tausenden von Kilometern pro Sekunde ins All expandiert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Effektive Staubfabriken für die Galaxie

Die eigentliche Bedeutung der neuen Beobachtungen liegt in ihrer Systematik. Nachdem das JWST bereits 2022 eine spektakuläre Aufnahme des Systems WR 140 geliefert hatte, blieb zunächst unklar, ob es sich dabei um einen seltenen Sonderfall handelte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die aktuelle Studie untersuchte vier weitere dieser Systeme (WR 48a, WR 112, WR 125 und WR 137) und fand bei allen identische Muster. Damit ist belegt, dass es sich um einen typischen Mechanismus handelt.

Entscheidend ist dabei die Erkenntnis, dass dieser Staub die harsche Umgebung des Weltraums über hunderte Jahre überlebt. Auch wenn diese Zeitspanne kosmisch betrachtet kurz erscheint, ist sie von großer Bedeutung.

Anzeige Anzeige

Sie beweist, dass der frisch gebildete Staub der extremen Strahlung und den Teilchenwinden in der unmittelbaren „Gefahrenzone“ des Sternsystems entkommt. Der Staub wird also nicht sofort wieder zerstört, bevor er das ruhigere interstellare Medium erreicht.

Damit ist wissenschaftlich belegt, dass diese Sterne als effektive „Staubfabriken“ funktionieren. Sie liefern erfolgreich das Rohmaterial für nachfolgende Generationen von Sternen und Planeten an die Galaxie.

Ein Blick auf die Grenzen des Wissens

Trotz der Klarheit der Bilder werfen die Daten auch neue Fragen auf und zeigen die Grenzen des aktuellen Wissens. In der Umgebung des Sterns WR 48a entdeckte das Team sechs kompakte Objekte, die an protoplanetare Scheiben erinnern, wie man sie aus dem Orionnebel kennt.

Anzeige Anzeige

Bislang ist unklar, ob es sich dabei um besonders dichte Staubklumpen handelt, die vom Zentralstern geformt werden, oder tatsächlich um Orte, an denen gerade neue Sterne mit geringer Masse entstehen. Diese Frage bleibt vorerst unbeantwortet. Der Astronom Ryan Lau vom NOIRLab der National Science Foundation im US-Bundesstaat Arizona, und Mitautor der Studie fasst die nächste Herausforderung zusammen: „Wir wollen lernen, was genau die Chemie dieses Staubs ist.“

Weitere Beobachtungen, insbesondere spektroskopische Analysen mit dem JWST, sind notwendig, um die genaue Zusammensetzung des Staubs zu entschlüsseln. Zudem könnten zukünftige Aufnahmen im Zeitverlauf die Eigenbewegung der Staubschalen direkt messen und so die Modelle zur Ausbreitungsgeschwindigkeit validieren. Die Beobachtungen liefern somit nicht nur Antworten, sondern vor allem eine präzisere Grundlage für die zukünftige Forschung am kosmischen Kreislauf der Materie.

16 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall

18 Bilder ansehen 18 atemberaubende Bilder der Erde aus dem Weltall Quelle: NASA

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review James Webb