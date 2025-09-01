Anzeige
News
Kosmische Störenfriede: Webb-Teleskop findet 300 Objekte, die es so nicht geben dürfte

Das James-Webb-Teleskop liefert Daten, die Astronom:innen aufhorchen lassen. Hunderte Objekte im frühen Universum passen nicht ins Bild und werfen grundlegende Fragen auf.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Kosmische Störenfriede: Webb-Teleskop findet 300 Objekte, die es so nicht geben dürfte
Das James Webb Space Telescope liefert neue Erkenntnisse über die Frühphase des Universums. (Bild: Dima Zel/Shutterstock)

Ein Team um den Astronomen Haojing Yan und den Doktoranden Bangzheng Sun von der University of Missouri in Columbia im US-Bundesstaat Missouri hat rund 300 ungewöhnlich helle Objekte in den Tiefen des Alls identifiziert. Die mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) aufgenommenen Kandidaten scheinen aus einer Zeit nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall zu stammen.

Ihre extreme Helligkeit ist es, die sie so bemerkenswert macht. Sollten diese Objekte tatsächlich so alte und massereiche Galaxien sein, könnten sie die etablierten Modelle zur Entstehung und Entwicklung von Galaxien in Frage stellen.

Die meisten sind wohl nur kosmische Doppelgänger

Doch die erste Aufregung wird durch die wissenschaftliche Detailarbeit relativiert. In ihrer in The Astrophysical Journal veröffentlichten Studie kommen die Forscher selbst zu einem differenzierten Ergebnis. Die Analyse legt nahe, dass die überwiegende Mehrheit der Kandidaten, etwa 67 Prozent, wahrscheinlich gar keine fernen Ur-Galaxien sind.

Vielmehr dürfte es sich um sogenannte „low-redshift interlopers“ handeln. Das sind Galaxien aus einer deutlich späteren kosmischen Epoche, die aufgrund ihrer Eigenschaften, etwa einer hohen Staubkonzentration oder eines bestimmten Alters ihrer Sterne, nur so aussehen, als wären sie extrem weit entfernt. Ein kleinerer Teil von etwa sieben Prozent der Objekte gilt aber weiterhin als aussichtsreicher Kandidat für echte, frühe Galaxien.

Detektivarbeit mit Lichtfiltern

Um die Kandidaten aufzuspüren, nutzte das Team die sogenannte „Dropout-Technik“. Dabei werden Aufnahmen durch verschiedene Infrarotfilter verglichen. Licht von sehr weit entfernten Galaxien wird auf seiner langen Reise durch das Universum zu größeren Wellenlängen gestreckt, ein Effekt, der als Rotverschiebung bekannt ist.

Neutraler Wasserstoff im frühen Universum absorbiert zudem das Licht unterhalb einer bestimmten Wellenlänge, was zu einer scharfen Kante im Lichtspektrum führt, dem „Lyman-Break“. Objekte erscheinen daher in langwelligen Filtern, sind aber in kurzwelligeren nicht mehr zu sehen – sie „fallen heraus“. Diese Methode ist jedoch nicht unfehlbar, da auch nähergelegene Objekte ähnliche Signaturen aufweisen können.

Ein Treffer, viele Nieten

Die finale Überprüfung kann nur durch Spektroskopie erfolgen, die das Licht eines Objekts in seine einzelnen Wellenlängen zerlegt und so eine präzise Entfernungsbestimmung erlaubt. Für sieben der hellen Kandidaten lagen bereits solche spektroskopischen Daten vor.

Das Ergebnis bestätigt die statistische Analyse: Sechs dieser sieben Objekte entpuppten sich als besagte Störenfriede bei niedriger Rotverschiebung. Eines davon, so heißt es in der Mitteilung der University of Missouri auf Science Daily, wurde jedoch als echte Galaxie bei einer hohen Rotverschiebung von z = 8,679 bestätigt.

Ein Dämpfer, aber keine Enttäuschung

Die Entdeckung der 300 hellen Objekte ist damit weniger eine wissenschaftliche Sensation als vielmehr ein wichtiger Einblick in die Herausforderungen der astronomischen Forschung. Sie zeigt, wie sorgfältig die vielversprechenden Daten des JWST interpretiert werden müssen.

Gleichzeitig belegt der eine bestätigte Fund, dass sich unter den hellen Kandidaten tatsächlich extrem weit entfernte Galaxien verbergen können. Die Untersuchung der verbleibenden, teils noch helleren Objekte steht noch aus. Erst deren Analyse wird zeigen, ob die bisherigen Modelle zur Entstehung des Universums tatsächlich an ihre Grenzen stoßen.

