News
Kohlenstoff statt Wasser: JWST findet überraschende Zutaten für neue Monde

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass ein Stern und seine Planeten aus demselben Stoff gemacht sind. Eine neue Entdeckung zeigt nun: Die Realität ist weitaus komplizierter – und faszinierender.

Von Dieter Petereit
3 Min.
Kohlenstoff statt Wasser: JWST findet überraschende Zutaten für neue Monde

Forscher haben mit dem James-Webb-Teleskop in die Ferne das Weltalls geblickt. (Bild: Shutterstock/Paopano)

Ein Team von Astronom:innen hat mit dem James Webb Space Telescope (JWST) einen direkten Blick in eine ferne „Mond-Fabrik“ geworfen und dabei eine chemische Überraschung erlebt. Sie analysierten die zirkumplanetare Scheibe um den Exoplaneten CT Cha b, einen Gasriesen, 15-mal massereicher als Jupiter, in einem rund 625 Lichtjahre entfernten Sternsystem. In dieser Staub- und Gasscheibe, aus der in Zukunft Monde entstehen könnten, fanden sie eine Fülle an Kohlenstoff-Molekülen, aber so gut wie kein Wasser.

Veröffentlicht wurde diese Erkenntnis in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal Letters. Die Entdeckung ist deshalb so bemerkenswert, weil die Scheibe um den dazugehörigen Mutterstern, CT Cha A, genau das Gegenteil zeigt: Sie ist reich an Wasser, aber arm an Kohlenstoff.

Ein schwaches Signal aus 600 Lichtjahren Entfernung

Die Beobachtung solcher Details ist eine technologische Herausforderung. Der Planet und seine winzige Scheibe werden vom Licht des nahen Sterns um Größenordnungen überstrahlt. Um das schwache Leuchten der Mond-Wiege dennoch analysieren zu können, nutzten der Astronom Gabriele Cugno und die Astronomin Sierra L. Grant die enorme Leistungsfähigkeit des MIRI-Spektrografen am JWST.

Künstlerische Darstellung des jungen Exoplaneten CT Cha b mit seiner rötlich leuchtenden, kohlenstoffreichen Scheibe, aus der Monde entstehen könnten, während im Hintergrund der Mutterstern zu sehen ist. (Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI, G. Cugno (University of Zürich, NCCR PlanetS), S. Grant (Carnegie Institution for Science), J. Olmsted (STScI), L. Hustak (STScI))

Zusätzlich kam eine ausgeklügelte Datenanalysemethode namens spektrale Kreuzkorrelation (SCC) zum Einsatz. Stellt euch vor, ihr sucht in einem lauten Orchester den Ton einer einzelnen, ganz leisen Flöte. Mit dieser Methode konnten die beiden die spezifische chemische Signatur der Planetenscheibe aus dem Hintergrundrauschen des Sternenlichts herausfiltern. Erst dieser technische Kniff ermöglichte die detaillierte chemische Bestandsaufnahme, von der die Wissenschaft seit Langem träumt und über die auch Ars Technica berichtet.

Ein System, zwei chemische Welten

Die Entdeckung, dass Planetenscheibe und Sternenscheibe im selben System eine derart unterschiedliche Zusammensetzung aufweisen, wirft ein neues Licht auf die Entstehung von Planetensystemen. Es deutet darauf hin, dass die chemische Entwicklung sehr lokal und schnell abläuft. Innerhalb von nur rund 1,6 Millionen Jahren – dem geschätzten Alter des Systems – haben sich hier zwei völlig verschiedene chemische Umgebungen gebildet.

Die Ergebnisse bestätigen zudem einen Trend, den Astronom:innen bereits bei Sternen und Braunen Zwergen beobachtet hatten: Objekte mit geringerer Masse scheinen häufiger kohlenstoffreiche Scheiben zu besitzen, während sonnenähnliche Sterne eher wasserreiche Umgebungen schaffen. CT Cha b erweitert diese Beobachtung nun erstmals auf Objekte von Planetenmasse. Die genauen Ursachen dafür sind noch Gegenstand von Debatten, doch die neuen Daten liefern eine wichtige Grundlage für künftige Modelle.

Diese Beobachtungen sind mehr als nur eine Bestätigung astrophysikalischer Theorien. Sie bieten das erste Fenster in die chemischen Bedingungen, unter denen Mondsysteme entstehen. Die Vielfalt in unserem eigenen Sonnensystem, vom kohlenstoffreichen Titan um Saturn bis zur eisigen Wasserwelt Europa um Jupiter, könnte in solch fundamentalen Unterschieden während der Entstehungsphase ihren Ursprung haben.

Die Arbeit an diesem Thema ist mit dieser Einzelbeobachtung nicht abgeschlossen. CT Cha b ist Teil einer größeren Beobachtungskampagne des James Webb Space Telescope, das insgesamt neun solcher zirkumplanetaren Scheiben ins Visier nehmen wird. Der Vergleich dieser Stichprobe wird zeigen, ob es sich bei CT Cha b um einen exotischen Einzelfall handelt oder um einen typischen Vertreter der Kinderstube von Monden.

