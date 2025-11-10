JWST-Rätsel: Brauner Zwerg befeuert Debatte um außerirdisches Leben neu

Eine Gruppe von Astronom:innen hat im fernen Weltall ein Gas entdeckt, dessen Vorkommen in dieser Form als wissenschaftliches Rätsel gilt. Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) wies Phosphin in der Atmosphäre des kalten Braunen Zwergs Wolf 1130C nach.

Diese Entdeckung unter der Leitung von Professor Adam Burgasser von der US-amerikanischen University of California widerspricht der Mehrheit früherer JWST-Beobachtungen. Dort, wo das Forschungsteam das Gas erwartete, war es Mangelware.

Phosphin ist ein giftiges und explosives Molekül, das auf der Erde durch anaerobes Leben, also den Zerfall von organischem Material, freigesetzt wird. Aus diesem Grund wurde es lange als eine mögliche Biosignatur angesehen, die auf Leben in Exoplaneten-Atmosphären hindeuten könnte.

Die Überraschung auf Wolf 1130C ist nun nicht der Fund an sich. Immerhin kommt das Gas auch in den Atmosphären der Gasriesen Jupiter und Saturn vor. Überraschend ist vielmehr seine hohe Konzentration von etwa 100 Teilen pro Milliarde (ppb).

Die theoretische Erwartungshaltung, basierend auf chemischen Modellen, sah Phosphin in Braunen Zwergen und Exoplaneten eigentlich als reichlich vorhanden vor. Tatsächlich zeigten die meisten JWST-Messungen bei vergleichbaren Objekten aber eine deutliche Verarmung des Gases, was die Modelle infrage stellte.

Warum die chemische Ausnahme?

Wolf 1130C, der im Sternbild Schwan liegt, erweist sich als Ausnahme, da er die theoretischen Vorhersagen für die Phosphin-Menge tatsächlich erfüllt. Dies macht ihn für die Forscher:innen zu einem entscheidenden Labor für das Verständnis primitiver kosmischer Chemie.

Die Astronom:innen um Assistenzprofessorin Eileen Gonzales von der US-amerikanischen San Francisco State University verfolgen zwei zentrale Hypothesen, um diese Diskrepanz zu erklären. Beide Ansätze betrachten die extremen Bedingungen des Systems.

Der Braune Zwerg enthält deutlich weniger sogenannte „Metalle“ als unsere Sonne, er gilt als metallarm. Unter Metallen sind hier chemische Elemente zu verstehen, die schwerer sind als Wasserstoff und Helium. Eine mögliche Erklärung ist laut der wissenschaftlichen Veröffentlichung im Fachjournal Science, dass in dieser sauerstoffarmen Umgebung der Phosphor nicht an andere Moleküle, etwa Phosphortrioxid, gebunden werden kann.

Da der elementare Phosphor nicht anderweitig fixiert wird, kann er sich freier mit dem reichlich vorhandenen Wasserstoff verbinden und in der Folge Phosphin bilden. Dieser Prozess würde erklären, warum die Menge des Gases exakt den traditionellen Modellen entspricht.

Eine zweite Hypothese bezieht den Begleiter von Wolf 1130C mit ein. Der Braune Zwerg ist Teil eines Dreifachsystems, zu dem auch der Weiße Zwerg Wolf 1130B gehört, ein dichter Überrest eines Sterns.

Ein Weißer Zwerg kann durch sogenannte Nova-Eruptionen, die alle paar tausend Jahre auftreten, schwere Elemente wie Phosphor in seine Umgebung abgeben. Vorangegangene Eruptionen könnten das System lokal angereichert haben.

Die Konsequenz für die Astrobiologie

Die Beobachtung hat weitreichende Konsequenzen für die Astrobiologie und die Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems. Der Fund von Phosphin auf dem lebensfeindlichen Wolf 1130C stützt die Argumentation, dass das Gas kein eindeutiger Beweis für biologische Aktivität sein kann.

Der Befund ist eine indirekte wissenschaftliche Korrektur der heftigen Debatte, die 2020 um den mutmaßlichen Phosphin-Fund in der Atmosphäre der Venus entbrannte. Damals spekulierten Medien weltweit über Spuren von Leben in den Venuswolken.

Laut dem SETI-Institut im kalifornischen Mountain View ist der Fund auf Wolf 1130C eine „Übung in wissenschaftlicher Zurückhaltung“: Astronom:innen müssten zukünftig jeden potenziellen Biosignatur-Fund zunächst durch chemische oder geologische Prozesse erklären, bevor sie eine biologische Ursache in Betracht ziehen könnten.

Die Forschungsergebnisse liefern somit einen entscheidenden Anwendungsfall für die Atmosphärenchemie unter extremen Bedingungen. Die genaue Klärung der Entstehungsprozesse auf Objekten wie Wolf 1130C ist eine Grundvoraussetzung, um Phosphin bei der Suche nach Leben auf terrestrischen Welten jenseits unseres Sonnensystems als verlässlichen Indikator nutzen zu können.

Die Forscher:innen planen bereits weitere JWST-Beobachtungen metallarmer Brauner Zwerge, um zu überprüfen, ob sich das Muster von Wolf 1130C bestätigt. Die Erkenntnisse dienen dazu, die chemischen Signaturen von potenziell bewohnbaren Planeten exakter interpretieren zu können.

Ein Blick auf andere Sterne lieferte dem JWST bereits zuvor überraschende Ergebnisse. So entdeckte das Teleskop in der Vergangenheit einen ungewöhnlichen Begleiter eines Weißen Zwergs.

Die Fähigkeit des James-Webb-Teleskops, die chemische Zusammensetzung so entfernter und kalter Atmosphären detailliert zu analysieren, wird der Forschung in den kommenden Jahren noch viele weitere Rätsel aufgeben.