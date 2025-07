Die Unendlichkeitsgalaxie und ihre drei Schwarzen Löcher: JWST blickt auf eine kosmische Sensation

Ein Team von Astronom:innen hat mithilfe von Daten des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa eine Entdeckung gemacht, die für die Kosmologie von fundamentaler Bedeutung sein könnte. Im Zentrum einer Galaxienkollision fanden sie ein supermassereiches Schwarzes Loch an einer Position, die bisherigen Modellen widerspricht.

Federführend war der Astronom Pieter van Dokkum von der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Sein Team untersuchte die sogenannte „Unendlichkeitsgalaxie“ (NGC 2623), das Ergebnis zweier kollidierender Galaxien. Anstatt das erwartete Schwarze Loch in einem der beiden galaktischen Kerne zu finden, entdeckten die Forscher:innen es in einer dichten Gaswolke genau zwischen den beiden Zentren.

Ein Schwarzes Loch am falschen Ort

Diese Beobachtung ist mehr als nur eine kosmische Kuriosität. Sie könnte der erste direkte Beleg für eine seit Langem diskutierte, aber nie bewiesene Theorie sein: die Entstehung eines Schwarzen Lochs durch „direkten Kollaps“.

Bisher gingen die meisten Modelle davon aus, dass supermassereiche Schwarze Löcher langsam wachsen. Demnach entstehen zunächst kleinere Schwarze Löcher aus kollabierten Sternen (Theorie der „leichten Saat“). Über Milliarden von Jahren verschmelzen diese und sammeln Materie an, bis sie ihre enorme Masse erreichen. Das JWST hat dieses Modell jedoch infrage gestellt, da es bereits im sehr frühen Universum Schwarze Löcher entdeckt hat, die für diesen Prozess eigentlich zu jung sind.

Direkter Kollaps: Eine Theorie wird sichtbar

Die Entdeckung in der Unendlichkeitsgalaxie stützt nun eine alternative Theorie, die der „schweren Saat“. Demnach können unter extremen Bedingungen riesige Gaswolken direkt zu einem massereichen Schwarzen Loch kollabieren, ohne den Umweg über die Sternentstehung zu nehmen. Stellt euch vor, die kosmische Kollision der beiden Galaxien hat das Gas so stark verdichtet und aufgeheizt, dass genau dieser Prozess ausgelöst wurde.

„Wir denken, wir erleben die Geburt eines supermassereichen Schwarzen Lochs – etwas, das noch nie zuvor gesehen wurde“, zitiert das Magazin Space.com den Forscher van Dokkum. Die Beobachtung wird durch weitere Daten des Chandra-Röntgenteleskops und des Very Large Array (VLA) der National Science Foundation in New Mexico gestützt, die zeigen, dass das Schwarze Loch aktiv Materie aufnimmt.

Ein starkes Indiz, aber noch kein endgültiger Beweis

Trotz der überzeugenden Datenlage bleibt Raum für eine kritische Betrachtung. Die Astronom:innen, die ihre Ergebnisse im Astrophysical Journal präsentieren, räumen selbst alternative Erklärungen ein. Es könnte sich theoretisch um ein vagabundierendes Schwarzes Loch handeln, das aus seiner Heimatgalaxie geschleudert wurde, oder um das Zentrum einer dritten, unscheinbaren Zwerggalaxie.

Ausschlaggebend für die weitere Bestätigung sind Geschwindigkeitsmessungen. Erste Analysen deuten darauf hin, dass die Geschwindigkeit des Schwarzen Lochs mit der des umgebenden Gases übereinstimmt, was die Theorie seiner Entstehung vor Ort stärkt. Als unerwarteten Bonus fand das Team zudem heraus, dass auch die beiden ursprünglichen Galaxienkerne jeweils ein aktives supermassereiches Schwarzes Loch beherbergen. Das System ist also noch komplexer als zunächst angenommen und wird die Wissenschaft mit Sicherheit weiter beschäftigen.

