„Schwarzes-Loch-Sterne“: Wie das James-Webb-Teleskop unser Bild vom Kosmos korrigiert

Rätselhafte Lichtpunkte aus der Frühzeit des Universums könnten riesige Gaskugeln sein, die ihre Leuchtkraft nicht wie Sterne aus Kernfusion gewinnen, sondern von einem zentralen supermassereichen Schwarzen Loch, das angezogene Materie in Energie und Licht umwandelt. (Quelle: T. Müller/A. de Graaff/Max-Planck-Institut für Astronomie)

Daten des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) haben Astronom:innen vor ein Rätsel gestellt. Sie entdeckten im frühen Universum extrem helle und kompakte Objekte, die als „Little Red Dots“ (LRDs) bekannt wurden und die nach gängigen Modellen der Galaxienentstehung nicht existieren dürften.

Ein internationales Team von Forscher:innen unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Astronomie im deutschen Heidelberg und der Penn State University im US-Bundesstaat Pennsylvania hat nun eine ebenso simple wie weitreichende Erklärung. Bei diesen Objekten handelt es sich womöglich nicht um Galaxien, sondern um eine bisher nur theoretisch angedachte, neue Klasse von Himmelskörpern.

Vom „Universe Breaker“ zum „Schwarzes-Loch-Stern“

Die ursprüngliche Annahme war, dass es sich bei den LRDs um extrem massereiche, frühe Galaxien handelt, deren Licht von einer unvorstellbar hohen Zahl an Sternen stammt. Das Problem dabei: Für die Entstehung so vieler Sterne war die Zeit seit dem Urknall schlicht zu kurz. Die Objekte erhielten deshalb den informellen Spitznamen „Universe Breakers“.

Die neue Theorie, die in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht wurde, postuliert, dass nicht Sterne für die enorme Helligkeit verantwortlich sind, sondern ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum. Dieses Schwarze Loch sammelt Materie aus seiner Umgebung mit so großer Geschwindigkeit an, dass es sich selbst in eine leuchtende, dichte Gashülle kleidet.

Dieses Konstrukt wird als „Schwarzes-Loch-Stern“ (BH*) bezeichnet. Die Energie und das Licht stammen hierbei nicht aus der Kernfusion wie bei klassischen Sternen, sondern aus der immensen Reibungshitze der Materie, die in das Schwarze Loch stürzt – ein Prozess, der für sogenannte aktive Galaxienkerne (AGN) typisch ist.

Den entscheidenden Hinweis lieferte ein Objekt mit dem Spitznamen „The Cliff“. Seine Lichtsignatur wies einen außergewöhnlich starken „Balmer-Sprung“ auf – eine Eigenschaft, die sich durch Sternenlicht nicht erklären ließ, aber perfekt zu dem Modell einer dichten Gashülle passt, die eine zentrale Energiequelle umgibt.

Eine neue Klasse von Objekten mit offenen Fragen

„Es ist wirklich eine elegante Antwort, denn wir dachten, es sei eine winzige Galaxie voller vieler einzelner kalter Sterne, aber in Wirklichkeit ist es praktisch ein einziger gigantischer, sehr kalter Stern“, erklärt Joel Leja von der Penn State University in einer Mitteilung des Instituts. Die Theorie löst das Rätsel der „Universe Breakers“, da die Objekte ihre Masse nicht aus einer unmöglichen Anzahl von Sternen beziehen müssen.

Gleichzeitig könnten diese BH* eine Erklärung für ein anderes großes Rätsel der Kosmologie liefern: wie supermassereiche Schwarze Löcher so kurz nach dem Urknall bereits so gewaltige Massen erreichen konnten. Wie auch t3n bereits über die Entdeckung eines „nackten“ Schwarzen Lochs berichtete, stellt deren frühe Existenz Modelle auf die Probe. Die BH* könnten eine frühe, extrem wachstumsstarke Phase dieser kosmischen Giganten darstellen.

So plausibel die neue Erklärung erscheint, bleibt sie zunächst eine Hypothese, die durch weitere Beobachtungen bestätigt werden muss. Der Begriff „Schwarzes-Loch-Stern“ ist zudem potenziell irreführend, da die Physik dieser Objekte fundamental von der uns bekannter Sterne abweicht. Es bleibt zu klären, ob dieses Modell auf die Mehrheit der beobachteten „Little Red Dots“ anwendbar ist oder ob „The Cliff“ einen Sonderfall darstellt.

Die Studie, geleitet von der Astronomin Anna de Graaff vom Max-Planck-Institut für Astronomie, zeigt jedoch eindrücklich, wie die präzisen Instrumente des Webb-Teleskops etablierte Theorien herausfordern und neue Fenster zum Verständnis des frühen Universums öffnen.

