39 Prozent weniger Risiko: Studie zu Kaffeekonsum bei Herzproblemen kommt zu überraschendem Ergebnis

Jahrzehntelang galt in Kardiologiepraxen weltweit ein eisernes Gesetz, wenn es um Vorhofflimmern ging. Patient:innen mit dieser Diagnose wurde dringend geraten, auf koffeinhaltige Getränke zu verzichten, um das Herz nicht weiter aus dem Takt zu bringen.

Eine neue klinische Untersuchung rüttelt nun an diesem Dogma. Die sogenannte DECAF-Studie liefert erstmals randomisierte Daten, die auf eine schützende Wirkung des Kaffees hindeuten.

Durchgeführt wurde die Untersuchung von Forscher:innen der University of California in San Francisco sowie der australischen University of Adelaide. Die Ergebnisse wurden am 9. November 2025 im renommierten Fachjournal JAMA veröffentlicht.

Das Resultat überraschte selbst die Studienleiter. Teilnehmer:innen, die täglich Kaffee tranken, wiesen ein um 39 Prozent geringeres Risiko für ein erneutes Auftreten von Vorhofflimmern auf als die Abstinenz-Gruppe.

Erste randomisierte Studie ihrer Art

Die Relevanz dieser Ergebnisse ergibt sich vor allem aus dem Studiendesign. Bisherige Erkenntnisse zu Kaffee und Herzgesundheit basierten meist auf Beobachtungsstudien, die lediglich Korrelationen aufzeigen konnten.

Die DECAF-Studie (Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?) ist die erste randomisierte klinische Studie zu diesem Thema. Sie untersuchte 200 Patient:innen, die an persistierendem Vorhofflimmern litten und für eine elektrische Kardioversion vorgesehen waren.

Bei diesem Eingriff wird der Herzrhythmus durch einen Stromstoß wieder normalisiert. Die zentrale Frage war, wie sich der Kaffeekonsum auf die Stabilität dieses wiederhergestellten Rhythmus auswirkt.

Die Proband:innen wurden zufällig in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe sollte komplett auf Koffein verzichten, die andere wurde angewiesen, mindestens eine Tasse koffeinhaltigen Kaffee pro Tag zu trinken.

Überraschender Schutzmechanismus

Entgegen der landläufigen Meinung, Koffein würde das Herz unnötig stimulieren, zeigte sich in der Kaffeegruppe eine deutlich stabilere Herzfrequenz über den sechsmonatigen Beobachtungszeitraum.

Der Kardiologe Gregory M. Marcus von der University of California, der als Senior-Autor die Studie begleitete, sieht dafür mehrere physiologische Gründe. Zum einen wirke Koffein harntreibend, was den Blutdruck senken und damit das Herz entlasten könne.

Zum anderen enthält Kaffee diverse Inhaltsstoffe mit entzündungshemmenden Eigenschaften. Diese könnten dazu beitragen, das Herzgewebe zu beruhigen und weniger anfällig für elektrische Störungen zu machen.

Zudem wies Marcus darauf hin, dass Kaffeekonsum oft mit einer erhöhten körperlichen Aktivität einhergehe. Bewegung ist bekanntlich einer der besten Schutzfaktoren gegen Vorhofflimmern.

Ein Paradigmenwechsel in der Behandlung

Für die betroffenen Patient:innen könnte dies eine erhebliche Erleichterung im Alltag bedeuten. Vorhofflimmern betrifft allein in den USA mehr als zehn Millionen Menschen und erhöht das Risiko für Schlaganfälle signifikant.

Der Erstautor der Studie, Christopher X. Wong von der University of Adelaide, bezeichnete die Resultate laut SciTechDaily als „verblüffend“. Ärzte hätten immer zur Minimierung des Konsums geraten, doch die Daten zeigten nun, dass Kaffee nicht nur sicher, sondern wahrscheinlich protektiv sei.

Allerdings sollten diese Ergebnisse nicht als Freifahrtschein für unbegrenzten Koffeinkonsum missverstanden werden. Die Studie bezog sich auf moderaten Konsum von etwa einer Tasse pro Tag, nicht auf den exzessiven Genuss von Energy-Drinks oder starken Espresso-Shots im Stundentakt.

Auch ist die Teilnehmerzahl von 200 Personen zwar solide für eine klinische Intervention, aber im Vergleich zu großen Bevölkerungsstudien noch überschaubar. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob sich der Effekt auch auf andere Patientengruppen übertragen lässt.

Dennoch dürfte die Studie dazu führen, dass Leitlinien überarbeitet werden müssen. Für viele Menschen im Büroalltag, für die der Kaffee essenzieller Bestandteil der Routine ist, ist das eine gute Nachricht.

Fazit: Verzicht auf Kaffee kein Allheilmittel

Es ist selten, dass eine einzige Studie eine so lange bestehende medizinische Lehrmeinung umzukehren versucht. Sollte sich der protektive Effekt in weiteren Arbeiten bestätigen, wäre der morgendliche Kaffee nicht mehr nur Wachmacher, sondern medizinische Prävention.

Wer wegen Herzrhythmusstörungen in Behandlung ist, könnte das Thema beim nächsten Arztbesuch ansprechen. Sollte der Verzicht auf die geliebte Tasse Kaffee etwa bald der Vergangenheit angehören?