Kalender-Upgrade: Google löst das To-Do-Chaos auf Android

Google hat ein Update für Google Kalender auf Android angekündigt, das Nutzer:innen eine lang erwartete Verbesserung verspricht. Das berichtet Android Police. Bisher war es zwar möglich, mit Google Tasks Aufgaben zu erstellen und diese in der Kalender-App einzusehen und zu verwalten, eine zentrale Übersicht über alle To-Dos fehlte jedoch. Zudem wurden Aufgaben ohne festes Fälligkeitsdatum nicht in Google Kalender angezeigt, was die Nutzungsfreundlichkeit einschränkte.

Mit dem Update wird der Kalender von Google um eine Vollbildansicht erweitert. Diese ermöglicht eine übersichtliche Darstellung aller anstehenden Aufgaben – unabhängig davon, ob ihnen ein konkretes Fälligkeitsdatum zugeordnet ist oder nicht. Auch das Bearbeiten und Markieren von To-Dos ist in dieser Ansicht möglich. Der Zugang erfolgt über ein neues Icon in der oberen Aktionsleiste der Kalender-App. Ähnliche Funktionen gab es bisher nur in der Web-Version von Google Kalender.

Die Tasks-App von Google gibt es zwar schon seit einigen Jahren, sie verfügt aber bis heute nur über Basisfunktionen. Sie bietet keine Möglichkeit, intelligente Listen zu erstellen oder Tags zu vergeben. Auch die Zusammenarbeit mit anderen ist nicht möglich, da keine Mitarbeiter:innen für einzelne To-Dos hinzugefügt werden können. Das Fehlen einer Web-Erweiterung bedeutet außerdem, dass sich Aufgabenlisten nicht schnell von einer beliebigen Registerkarte des Browsers aus hinzufügen oder anzeigen lassen. Die einzige Stärke von Google Tasks ist die nahtlose Integration in Google Kalender. Das Update zur besseren und übersichtlicheren Nutzung in Google Kalender war daher dringend notwendig.

Google hatte bereits Ende Oktober an der Integration von Tasks in seine Kalender-App gearbeitet. Die Einführung der neuen Funktionen für Android-Geräte hat bereits begonnen und umfasst sowohl Nutzer:innen von Google Workspace als auch persönliche Google-Konten. Ob und wann ein solches Update in Zukunft auch für iPhones und iPads verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

