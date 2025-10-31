Anzeige
News
Echte Fotos oder KI-Fakes? Diese Kamera soll den Unterschied erkennen

Sind Bilder echt – oder von einer KI erstellt worden? Diese Frage stellt sich immer öfter. Ein Entwickler will eine Kamera entwickelt haben, die dieses Problem in den Griff bekommen soll.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Echte Fotos oder KI-Fakes? Diese Kamera soll den Unterschied erkennen

KI-Chatbots können auch Bilder generieren. (Symbolbild: Shutterstock / Lemberg Vector Studio)

Immer besser werdende Künstliche Intelligenzen (KI) revolutionieren auch die Foto- und Bilderwelt. KI-generierte Bilder sind in manchen Fällen mittlerweile so realistisch, dass selbst geschulte Personen sie fast nicht mehr von echten Fotos unterscheiden können.

Die Frage, ob ein Bild real ist oder von einer KI generiert wurde, ist immer schwerer zu beantworten.

So funktioniert das Authentifizierungssystem

Ein Entwickler hat sich dieser Problematik angenommen – und eine Kamera kreiert, welche die Echtheit von Fotos bestätigen soll. faust_machines, so der Name des Entwickler, glaubt, eine zuverlässige Methode entwickelt zu haben, um echte Bilder von immer detaillierteren, KI-generierten Bildern zu unterscheiden.

Das Hauptmerkmal der Kamera ist ihr Authentifizierungssystem, das auf Zero-Knowledge (ZK)-Beweisen basiert. Dieser Algorithmus kombiniert Sensorrohdaten und Metadaten, um für jedes Foto ein kryptografisches Siegel zu erstellen.

Lob für die Idee, Kritik an der Umsetzung

Mit dem entsprechenden Roc Photo Software Development Kit (SDK) kann jede Person überprüfen, ob ein Bild tatsächlich von einer Roc-Kamera aufgenommen oder generiert beziehungsweise verändert wurde. „Die Ergebnisse der Überprüfungen werden online gespeichert“ heißt es auf der Webseite zur Kamera.

Die Idee hinter der Roc-Kamera wurde online gelobt, allerdings stieß die Umsetzung auch auf Kritik. Einige Kritiker:innen nehmen den Raspberry Pi, den kreditkartengroßen Einplatinencomputer, der verwendet wird, als sperrig und nicht optimiert war. Kritik gab es auch am Sony IMX519-Sensor, da dieser sich eher für Hobbyprojekte als für professionelle Fotografie eigne.

Auf der Webseite fehlen Beispielfotos

Als auffällig wurde in Foren auch wahrgenommen, dass auf der offiziellen Roc-Webseite Beispielfotos fehlen, die mit der Kamera aufgenommen wurden, was Fragen zur Bildqualität aufwirft. Die Roc-Kamera ist für 400 US-Dollar erhältlich, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt bis zu zwei Wochen.

Wer andere Methoden nutzen möchte, um herauszufinden, ob ein Bild real ist oder von einer KI erstellt wurde, kann auch auf die Reverse-Image-Suche von Google, KI-Erkennungstools oder Metadaten-Analysen zurückgreifen.

