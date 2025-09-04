Hoch oben auf dem 2.700 Meter hohen Cerro Pachón in Chile ist die Luft klar und trocken, sodass nur wenige Wolken den Blick auf die Sterne versperren. Das Vera C. Rubin Observatorium ist bereit, um alle drei Tage ein neues Bild des kompletten Nachthimmels zu erstellen. Seit dem Beginn der Beobachtungen liefert das Observatorium in regelmäßigen Abständen ultra-hochaufgelöste Aufnahmen, die das Feld der Astronomie auf ein neues Level heben sollen.