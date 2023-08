Vor Faustkampf mit Musk: Zuckerberg verärgert seine Frau mit Octagon-Käfig im Garten

Ende Juni 2023 hatten sich die beiden Tech-Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg nach jahrelangem verbalen Hickhack zu einem echten Käfigkampf verabredet. Wie ernst es vor allem Musk damit meinte, ist unklar.

Anzeige Anzeige

Kampf Musk versus Zuckerberg im Käfig

Nicht nur Musks Mutter sieht in dem gut trainierten und von professionellen Kampfsportlern unterstützten Zuckerberg in Front. Zuletzt war das mögliche Ereignis, das Hunderte Millionen US-Dollar einspielen könnte, etwas aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit geraten.

Zuckerberg soll in einem Meeting gegenüber Meta-Mitarbeiter:innen seine Zweifel daran geäußert haben, dass überhaupt gekämpft werde. Er sei sich nicht sicher, ob der Kampf zustande komme, zitierte Reuters Ende Juli aus einer der Nachrichtenagentur exklusiv zugespielten Audioaufnahme.

Anzeige Anzeige

Zuckerberg stellt sich Octagon in Garten

Offiziell abgesagt ist der Showdown freilich noch nicht. Daher können Fans und Interessierte weiter auf einen Kampf hoffen. Zuckerberg jedenfalls scheint Gefallen an der Idee eines Käfigkampfes gefunden zu haben. Davon zeugt zumindest die neueste Errungenschaft in seinem Garten, wie TMZ schreibt.

Denn laut einer von dem Meta-Boss via Instagram geteilten Whatsapp-Nachricht an seine Frau Priscilla Chan hat sich Zuckerberg ein Octagon in den Garten stellen lassen. Während Zuckerberg sich demnach offensichtlich freute – „es sieht großartig aus“ –, äußerte sich Chan zurückhaltend.

Anzeige Anzeige

Octagon behalten oder Octagon retten?

Sie habe zwei Jahre lang an dem Rasen gearbeitet, auf dem das Octagon jetzt stehe. Zuckerberg startete daraufhin in typischer Musk-Manier eine Umfrage: Octagon behalten oder den Rasen retten, so die Frage?

12 Bilder ansehen 12 Krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

Wie wenig anders zu erwarten, schlug das Pendel in Richtung Octagon aus. Schließlich dürften viele Social-Media-Nutzer:innen davon ausgehen, dass die Chancen auf einen Kampf eher steigen als sinken, wenn Mark Zuckerberg einen eigenen Käfig im Garten hat. Ob es tatsächlich noch dazu kommt? Abwarten.

Mehr zu diesem Thema Mark Zuckerberg Elon Musk