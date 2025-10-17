Kannst du dein MacBook Pro nächstes Jahr schon per Touch bedienen?

Apple plant laut Bloomberg ein MacBook Pro mit OLED-Bildschirm und Touchscreen-Funktion. Das unter den internen Codenamen K114 und K116 entwickelte Gerät soll mit dem noch nicht angekündigten M6-Chip (aktuell ist der M5) ausgestattet sein und dünner und leichter werden. Der Marktstart ist für Ende 2026 bis Anfang 2027 vorgesehen, wird berichtet – unter Berufung auf Insider.

Anzeige Anzeige

Die Integration eines Touchscreens würde eine bemerkenswerte Kehrtwende in Apples Produktphilosophie darstellen. Der 2011 verstorbene Mitgründer Steve Jobs lehnte Touchscreen-Notebooks ab, und bis heute ist macOS nicht für Fingerbedienung optimiert. Apple wird daher wohl nicht vollständig auf die traditionelle Bedienung verzichten – Tastatur und Trackpad sollen erhalten bleiben, sodass Nutzer zwischen beiden Eingabemethoden wählen können.

OLED-Technologie wandert vom iPad zum Mac

Bisher setzt Apple OLED-Displays in größeren Formaten nur beim iPad Pro mit M5 und M4 ein. Die Übertragung dieser Technologie auf den Mac wurde laut Branchenberichten mehrfach verschoben. Bloomberg geht davon aus, dass die neuen Geräte teurer werden als die aktuellen MacBook-Pro-Modelle, die in den USA bei 2000 Dollar (14 Zoll) bzw. 2500 Dollar (16 Zoll) beginnen.

Anzeige Anzeige

Das geplante MacBook Pro soll angeblich ohne die bei aktuellen Modellen vorhandene Webcam-Einkerbung (Notch) auskommen. Stattdessen soll Apple ein „Hole-Punch“-Design planen, ähnlich der Dynamic Island beim iPhone. Eine Face-ID-Gesichtserkennung für Macs sei hingegen noch „Jahre“ entfernt.

Für 2026 arbeitet Apple laut dem Bericht außerdem an M5-Pro- und M5-Max-Varianten des gerade eingeführten MacBook Pro M5 sowie an MacBook Air M5, Mac Studio M5 und Mac mini M5. Bei diesen Geräten sollen die Designs weitgehend unverändert bleiben. Das neue MacBook Air trägt demnach die Codenamen J813 und J815. Zudem entwickelt Apple offenbar zwei neue Bildschirme mit den Codenamen J427 und J527, schreibt Bloomberg.