Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Kannst du dein MacBook Pro nächstes Jahr schon per Touch bedienen?

Apple soll an einem MacBook Pro mit OLED-Display und Touchscreen-Funktion arbeiten, das Ende 2026 oder Anfang 2027 erscheinen könnte. Das wäre ein großer Strategiewechsel.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Kannst du dein MacBook Pro nächstes Jahr schon per Touch bedienen?

MacBook Pro: Gab's noch nie mit Touch. (Foto: DenPhotos / Shutterstock)

Apple plant laut Bloomberg ein MacBook Pro mit OLED-Bildschirm und Touchscreen-Funktion. Das unter den internen Codenamen K114 und K116 entwickelte Gerät soll mit dem noch nicht angekündigten M6-Chip (aktuell ist der M5) ausgestattet sein und dünner und leichter werden. Der Marktstart ist für Ende 2026 bis Anfang 2027 vorgesehen, wird berichtet – unter Berufung auf Insider.

Anzeige
Anzeige

Die Integration eines Touchscreens würde eine bemerkenswerte Kehrtwende in Apples Produktphilosophie darstellen. Der 2011 verstorbene Mitgründer Steve Jobs lehnte Touchscreen-Notebooks ab, und bis heute ist macOS nicht für Fingerbedienung optimiert. Apple wird daher wohl nicht vollständig auf die traditionelle Bedienung verzichten – Tastatur und Trackpad sollen erhalten bleiben, sodass Nutzer zwischen beiden Eingabemethoden wählen können.

Empfehlungen der Redaktion

OLED-Technologie wandert vom iPad zum Mac

Bisher setzt Apple OLED-Displays in größeren Formaten nur beim iPad Pro mit M5 und M4 ein. Die Übertragung dieser Technologie auf den Mac wurde laut Branchenberichten mehrfach verschoben. Bloomberg geht davon aus, dass die neuen Geräte teurer werden als die aktuellen MacBook-Pro-Modelle, die in den USA bei 2000 Dollar (14 Zoll) bzw. 2500 Dollar (16 Zoll) beginnen.

Anzeige
Anzeige

Das geplante MacBook Pro soll angeblich ohne die bei aktuellen Modellen vorhandene Webcam-Einkerbung (Notch) auskommen. Stattdessen soll Apple ein „Hole-Punch“-Design planen, ähnlich der Dynamic Island beim iPhone. Eine Face-ID-Gesichtserkennung für Macs sei hingegen noch „Jahre“ entfernt.

Für 2026 arbeitet Apple laut dem Bericht außerdem an M5-Pro- und M5-Max-Varianten des gerade eingeführten MacBook Pro M5 sowie an MacBook Air M5, Mac Studio M5 und Mac mini M5. Bei diesen Geräten sollen die Designs weitgehend unverändert bleiben. Das neue MacBook Air trägt demnach die Codenamen J813 und J815. Zudem entwickelt Apple offenbar zwei neue Bildschirme mit den Codenamen J427 und J527, schreibt Bloomberg.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review MacBook iPad Apple Mac
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren