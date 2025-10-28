Karriere als Business-Influencer: 4 Profis teilen ihre Erfolgsstorys
Lange haben Creator primär mit Lifestyle-Themen auf Instagram und Tiktok brilliert. Doch seit einiger Zeit machen sogenannte Business-Influencer hauptsächlich auf Linkedin von sich reden. Sie verdienen online mit Sponsorings und offline mit Keynotes fünf- bis sechsstellig. Dabei gehen sie oft anderen Berufen nach. Wie wird man Business-Influencer?
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.