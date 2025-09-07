Karriereberater verrät: Darum sind die Deutschen so unzufrieden in ihren Jobs

Egal, ob Gallup-Report oder das Sozio-oekonomische Panel – Umfragen unter Berufstätigen zeichnen selten ein gutes Bild, wenn es um deren Motivation und Wechselbereitschaft geht. Demnach sei jeder Dritte unzufrieden im Job. Doch was ist das Problem? Was demotiviert die Deutschen und wie wirkt sich die aktuelle Krisenstimmung auf die Kündigungsabsichten aus?