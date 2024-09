Briefing

Karriereentscheidungen: Wonach richten wir sie aus?

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage war für die Mehrheit der Befragten eine Karriere (eher) kein wichtiges Lebensziel. Nur – was macht so eine Karriere eigentlich aus, und wie treffen wir Karriereentscheidungen? Ein spannendes Tool sind die Karriereanker des Organisationspsychologen Edgar Schein.