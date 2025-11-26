Große Worte, kleiner Etat: Wie die Bundesregierung die Digitalisierung ausbremst

Die Bundesregierung erfüllte mit der Schaffung des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) eine zentrale Forderung aus der Digitalpolitik. Mit der Bündelung von Aufmerksamkeit, Kompetenzen und Ressourcen in einem eigenen Haus sollten digitalpolitische Fragen mehr Bedeutung bekommen und Deutschland endlich der Anschluss an führende Digitalnationen in Europa gelingen.

Aber bereits über den Sommer machte sich erste Ernüchterung breit. Im Zuständigkeitsgerangel zog das neue Ministerium bei den großen Förderprogrammen den Kürzeren. Im Organisationserlass des Kanzlers dem Ministerium übertragene Befugnisse wie der IT-Zustimmungsvorbehalt und die Zuständigkeit für den zentralen IT-Dienstleister des Bundes steckten in monatelangen Verhandlungen mit dem Finanzministerium fest. Auch der neue Haushalt bestätigt den Eindruck. Der neue Minister muss sich vor allem Eines: hintenanstellen.

Karsten Wildberger: Der Zwerg am Kabinettstisch

Wer Politik gestalten will, braucht Geld. In den Haushaltsverhandlungen manifestiert sich die wahre Macht eines Ministeriums. Und hier spricht der Einzelplan 24 – der Etat des BMDS – eine grausame Sprache. Mit einem Kernhaushalt von gerade einmal 1,36 Milliarden Euro landet das neue Prestigeministerium ganz hinten in der Rangliste. Zum Vergleich: Nur der Haushalt für Justiz und Verbraucherschutz ist mit knapp einer Milliarde Euro noch etwas kleiner. Der Landwirtschaftsminister verfügt hingegen über knapp 7 Milliarden Euro und Forschungsministerin Dorothee Bär darf über 21 Milliarden Euro verteilen.

Der neue Einzelplan umfasst weniger als 10 Prozent der 19,1 Milliarden Euro an Digitalisierungsausgaben, die wir ohne Berücksichtigung der Verteidigungsausgaben für das Haushaltsjahr 2024 in einem Forschungsprojekt mit dem ZEW – Leibnitz-Institut für europäische Wirtschaftsforschung berechnet haben. Selbst unter Berücksichtigung der auf das BMDS entfallenen Mittel aus dem Sondervermögen ist der Etat mit 4,47 Milliarden Euro relativ klein und umfasst weniger als ein Viertel der Gesamtausgaben aus dem Vorjahr.

Die dem BMDS zugewiesenen Mittel beschränken sich auf den Breitbandausbau und die Verwaltungsdigitalisierung. Bei der Förderung der Entwicklung und des Einsatzes von KI, einer zentralen Priorität des Ministers, gibt ihm der eigene Haushalt kaum Gestaltungsspielräume. Wenn sich der IT-Zustimmungsvorbehalt nur auf die Kern-IT des Bundes beschränkt, hat der Minister keine Mitsprachemöglichkeit bei für sein Haus sehr relevanten Förderprogrammen in der Zuständigkeit des Wirtschafts- und des Forschungsministeriums.

Sondervermögen ist eine Mogelpackung

Mit dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sollten zusätzliche Investitionen zu den bereits geplanten Haushaltsmitteln ermöglicht werden. Doch ein genauerer Blick auf die Zahlen entlarvt dieses Sondervermögen als bloßen buchhalterischen Verschiebebahnhof. Große Posten wie der Breitband- und Mobilfunkausbau wurden schlicht aus dem Kernhaushalt in das Sondervermögen transferiert, ohne dass auch nur ein Euro mehr fließt. Faktisch sinken die Ausgaben für den Breitbandausbau im Jahr 2026 im Vergleich zu 2025 sogar von 2,93 Milliarden auf 2,46 Milliarden Euro.

Auch bei der Verwaltungsdigitalisierung werden bereits von der Vorgängerregierung geplante Vorhaben wie die EUDI-Wallet, das Bürgerkonto und die Registermodernisierung in das Sondervermögen verschoben. Bei den Digitalausgaben ist das Sondervermögen eine Mogelpackung, die es ermöglicht Digitalausgaben im Kernhaushalt zu senken, um Spielräume für andere Ausgabenprioritäten wie zum Beispiel die Rente zu schaffen.

Digitale Souveränität: Ein Tropfen auf den heißen Stein

Besonders schmerzhaft wird die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim Thema digitale Souveränität. Erst vergangene Woche beschworen Kanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron in Berlin die Notwendigkeit von mehr digitaler Souveränität in Europa. Doch der Haushalt spricht eine Sprache der Abhängigkeit. Während der Bund allein im Jahr 2024 über 200 Millionen Euro für Microsoft-Lizenzen überwies und einen Milliarden-Deal mit Oracle schloss, hat der Digitalminister kaum Mittel für Investitionen in Alternativen zu Big Tech im Budget.

Der Haushaltstitel für „digitale Souveränität und Sovereign Tech“ beträgt 28,7 Millionen Euro und dient zur Finanzierung von Open-Source-Förderung durch die Sovereign Tech Agency. Für souveräne Dateninfrastruktur und KI sind 89 Millionen Euro vorgesehen. Das Zentrum für digitale Souveränität soll laut Medienberichten Aufträge in Höhe von 20 Millionen Euro über den Haushaltstitel „Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte“ erhalten. Und für das im Vorfeld des Gipfels angekündigte EU-Konsortium für digitale

Gemeingüter und Infrastruktur stellt das BMDS 2026 240.000 Euro zur Verfügung. Die politische Rhetorik steht hier im krassem Widerspruch zum Mitteleinsatz. Wer Souveränität will, muss in Alternativen investieren, statt bestehende Monopole zu zementieren.

Fazit: Digitalministerium braucht einen Realitätscheck

Das BMDS ist angetreten, um die digitale Transformation Deutschlands zentral zu steuern und zu beschleunigen. Die vorliegende Haushaltsanalyse für 2026 zeigt jedoch, dass die Regierungskoalition nicht bereit ist, dem neuen Ministerium die dafür notwendigen Mittel und Zuständigkeiten zu verschaffen. Mit einem Mini-Etat, einem „Sondervermögen“, das keine neuen Investitionen bringt, und ohne Zugriff auf die wichtigen Fördertöpfe für KI und Innovation kann der Minister viel über zentrale Technologien wie KI reden, aber nur wenig bewegen.