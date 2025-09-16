10-Punkte-Plan zur Energiewende: Katherina Reiche macht es sich zu leicht
Am Montag hat die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ihre künftige Marschroute in einem Zehn-Punkte-Plan präsentiert. Anlass war eigentlich die Vorstellung eines vom BMWi in Auftrag gegebenen Monitoring-Berichts zur Energiewende. Doch die Schlüsse, die Reiche aus dem Bericht zieht, weichen zum Teil deutlich von dem ab, was tatsächlich in diesem Bericht steht.
