10-Punkte-Plan zur Energiewende: Katherina Reiche macht es sich zu leicht

Am Montag hat die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ihre künftige Marschroute in einem Zehn-Punkte-Plan präsentiert. Anlass war eigentlich die Vorstellung eines vom BMWi in Auftrag gegebenen Monitoring-Berichts zur Energiewende. Doch die Schlüsse, die Reiche aus dem Bericht zieht, weichen zum Teil deutlich von dem ab, was tatsächlich in diesem Bericht steht.