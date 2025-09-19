Falscher Alarm: Warum die Katwarn-App 7.000 Bürger zum Singen aufrief

Und jetzt alle: Wenn eine Warn-App zum Singen aufruft, ist irgendwo etwas schiefgelaufen. (Bild: t3n / Midjourney)

Erster Mitte September 20225 fand der Bundesweite Warntag statt. Ein Probealarm ließ im ganzen Land die Smartphones ertönen. Genutzt wurde dafür das Cell-Broadcast-System, aber auch Warn-Apps wie Nina oder Katwarn. Letztere soll auf regionaler Ebene vor Bränden, Unwettern und anderen Gefahrensituationen warnen. Dazu ist sie unter anderem mit dem System des Deutschen Wetterdienstes verbunden, wie es auf der offiziellen Webseite heißt.

Dort steht auch: „Da die Verantwortung für Warnungen in Deutschland je nach Gefahrensituation auf verschiedene Einrichtungen verteilt ist, kann sich die Nutzung von Katwarn regional unterscheiden.“ Wahrscheinlich war es dieser Umstand, der im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim für einen ärgerlichen wie amüsanten Zwischenfall sorgte. Wie der SWR berichtet, rief die App mit einer Warnmeldung 7.000 Bürger:innen zum Singen des Pfalzliedes auf.

Die positive Seite der falschen Katwarn-Meldung

Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), der als Landrat in Bad Dürkheim für den Katastrophenschutz zuständig ist, erklärte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen, dass die Meldung nicht mit dem Kreis abgesprochen gewesen sei. Ein Fehler, der sich demnach nicht wiederholen dürfe. Das Fraunhofer-Institut Fokus, das die App betreibt, sprach dem Bericht zufolge von widerrechtlicher Nutzung.

Doch wie kam es dazu? Laut SWR wollten die Verantwortlichen bei der Stadt die Meldung über ein eingerichtetes Themen-Abo namens Wurstmarkt versenden, hatten aber versehentlich die Katastrophen-Ebene ausgewählt und so die 7.000 Bürger:innen erreicht.

Diese Themenabos sind ein zusätzlicher Service der Katwarn-App, über die weniger wichtige oder stark ortsgebundene Meldungen verschickt werden können. Auf der Webseite der App wird etwa die Messe Berlin als Themen-Abonnement genannt. Abonnent:innen können hier sicherheitsrelevante Informationen zu Veranstaltungen auf dem Gelände empfangen. Auch für Hitzwarnungen oder Produktrüfe gibt es Abos. Demnach hätte ein Aufruf zum Singen auf diesem Wege eigentlich auch nicht stattfinden dürfen.

Die Anwohner:innen reagierten entsprechend. Laut Bericht hagelte es dutzende Beschwerden. Ihlenfeld sieht das beim SWR positiv. Das zeige schließlich, dass die App ernst genommen und registriert werde.

