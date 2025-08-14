Kaufst du echte Bitcoins? Was Bankkunden über Krypto-Angebote in Banking-Apps wissen sollten

Kaum klettert der Kurs nach oben, ist der Krypto-Hype zurück. Auch Neobanken und Aktien-Brokern haben daran ihren Anteil: Sie helfen dabei, Kryptowährungen in den Mainstream zu rücken.

Anzeige Anzeige

Denn immer mehr Anbieter machen den Kauf von Bitcoin und Co. direkt über ihre App möglich. Bei Neobanken gehört der Handel mit Coins und Token fast schon zum Standardangebot. Zuletzt hat der niederländische Anbieter Bunq den Kryptohandel für Kunden freigeschaltet: Mehr als 350 digitale Assets können hier ab sofort ge- und verkauft werden.

Damit kommt Bunq allerdings vergleichsweise spät, denn Wettbewerber wie Revolut, N26, Trade Republic oder Scalable Capital ermöglichen den Handel von Bitcoin und Co. schon längst. Selbst konservative Banken wie die deutschen Sparkassen sowie die Volksbanken wollen noch in diesem Jahr ein Kryptoangebot starten.

Anzeige Anzeige

So sicher ist der Kryptohandel

Der Kryptomarkt hat in den letzten Jahren nicht nur Schlagzeilen mit Kursgewinnen gemacht – sondern auch mit spektakulären Hacks, Börsenpleiten und Milliardenverlusten. Fälle wie FTX, Mt. Gox oder die Insolvenz von Nuri (ehemals Bitwala) waren in der jüngsten Vergangenheit abschreckende Beispiele.

Der Kryptohandel ist aber nicht per se unsicher, zumal Kryptobörsen in der Europäischen Union mittlerweile durch die MiCA-Verordnung („Markets in Crypto-Assets“) reguliert werden. Sie brauchen eine entsprechende Lizenz, etwa von der Finanzaufsicht Bafin.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die MiCA regelt unter anderem, dass Kundengelder getrennt vom Firmenvermögen aufbewahrt werden müssen. Außerdem gilt der europäische Verbraucherschutz, Gebühren, Kurse und Risiken müssen klar offengelegt werden. Versteckte Kosten oder eine unfaire Preisbildung sind verboten.

Außerdem müssen Kryptobörsen Anti-Geldwäsche-Vorschriften einhalten und beim Einrichten eines neuen Kontos deine Identität prüfen. Das soll dich vor Betrug und Fake-Projekten schützen.

Anzeige Anzeige

Neobanken sind oft als Banken (mit Bafin-Lizenz) oder E-Geld-Institute (nach PSD2) reguliert. Wenn sie Krypto-Dienstleistungen anbieten, benötigen auch sie allerdings eine separate Krypto-Lizenz. Viele nutzen daher Drittanbieter wie etwa Bitpanda oder Solaris Digital Assets, um die Dienste in ihre Apps zu integrieren.

Zwar kannst du theoretisch über Umwege auch weiterhin eine unregulierte Börse wie Binance nutzen, immerhin die größte Kryptobörse der Welt. Allerdings bist du hier nicht in gleicher Weise geschützt wie bei den MiCA-konformen Anbietern. Einzahlungen in Euro sind bei Binance auch nicht mehr möglich, seit die Börse ihren Antrag bei der Bafin „freiwillig“ zurückgezogen hat, weil klar war, dass sie keine Lizenz erhalten würde.

Das Pro und Contra von Neobanken

Was Neobanken wie Bunq, N26 oder Trade Republic gemeinsam haben: Sie machen den Kauf von Bitcoin und Co. extrem einfach und erleichtern so auch Menschen den Einstieg, die sich nicht intensiv mit der Kryptowelt auseinandersetzen. Auch praktisch: Bei vielen Anbietern kannst du Sparpläne auf Kryptowährungen anlegen, also mit einem monatlichen kleinen Betrag investieren. Doch der Komfort hat auch seinen Preis – nicht nur in puncto Gebühren, sondern auch was die Kontrolle über die Coins angeht.

Anzeige Anzeige

Bei einigen Anbietern kaufst du gar keine “echten” Coins. Beispiel Scalable Capital: Wer bei dem Neobroker in Bitcoin investieren will, erwirbt einen Bitcoin-ETP, das ist ein Wertpapierderivat, dessen Wert an den Kursverlauf des Bitcoin gebunden ist. Beim Kauf des ETP werden entsprechend echte Coins hinterlegt.

Bei anderen Anbietern wie etwa Trade Republic oder Justtrade kannst du die Kryptowährung nicht an eine eigene Wallet schicken, was für echte Krypto-Fans ein No-Go ist, frei nach dem Motto: “Not your Keys, not your Coins”.

Denn eigentlich ist es ja die Idee von Kryptowährungen, dass sie auf einem dezentralen Netzwerk gespeichert und verwaltet werden – ganz ohne Banken oder andere Mittelsmänner.

Anzeige Anzeige

Jede Transaktion wird in einer manipulationssicheren Blockchain permanent aufgezeichnet, die bei allen Teilnehmern gleichzeitig existiert. Nur wer den privaten Schlüssel zu seinem Wallet besitzt, kontrolliert daher wirklich seine Kryptowährungen. Bei einer Handelsplattform hast du daher immer die Möglichkeit, deine Coins an eine separate Wallet zu übertragen

Große Börsen wie Coinbase oder Bitpanda bieten dir außerdem die Möglichkeit, mit dem sogenannten Staking Geld zu verdienen. Dabei erhältst du eine Art Belohnung dafür, dass du die Token als Sicherheit hinterlegst. In dieser Zeit werden deine Kryptowährungen “eingefroren”, du kannst sie also nicht nutzen. Bei den meisten Neobanken geht das nicht.

Bei vielen Neobanken fällt zudem beim Kaufen und Verkaufen neben den Ordergebühren ein hoher Spread an. Das ist die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis, an der die Anbieter verdienen. Bei Neobanken kann das zwischen 0,5 bis 2 Prozent der Handelssumme ausmachen.

Anzeige Anzeige

Was kostet der Kryptohandel?

Da viele Neobanken keine eigene Krypto-Lizenz besitzen, greifen sie für den Handel auf die Dienste anderer Fintechs oder Kryptobörsen zurück. Für Kunden kann das am Ende teurer sein als der Handel über eine klassische Krypto-Börse.

Zwar werben viele Broker und Banken mit „Null-Gebühren“ für die Depot- oder Kontoführung und geringen Handelsgebühren. Doch das sind oft nur die “Einsteiger”-Modelle, geringere Gebühren etwa beim Kryptohandel gibt es nur bei kostenpflichtigen Kontomodellen.

Kostenbeispiel Bunq: Die Neobank kooperiert im Kryptohandel mit Kraken, einer der großen Börsen, die mittlerweile auch MiCA-konform ist. Was der Kryptohandel kostet, hängt vom gewählten Kontomodell ab. Beim kostenlosen Einsteigerkonto „Bunq Free“ sind es 1,99 Prozent pro Trade, bei „Bunq Core“ fällt eine Monatsgebühr von 3,99 Euro an, dafür kostet der Kryptohandel nur noch 0,99 Prozent pro Trade. „Bunq Pro“ kostet 9,99 Euro pro Monat mit Trade-Gebühr von 0,49 Prozent und „Bunq Elite“ berechnet eine Monatsgebühr von stolzen 18,99 Euro, mit nur noch 0,25 Prozent pro Krypto-Trade.

Anzeige Anzeige

Würdest du bei Bunq 1.000 Euro in Bitcoin investieren, müsstest du im kostenlosen Konto-Modell also rund 20 Euro allein an Handelsgebühren zahlen. Zum Vergleich: Bei N26 fallen beim Bitcoin-Kauf 1,5 Prozent Gebühren an, bei anderen Kryptowährungen sind es 2,5 Prozent. Bei der österreichischen Kryptobörse Bitpanda kostet jeder Trade 1,49 Prozent. Bison, die Krypto-App der Börse Stuttgart, ist mit 1,25 Prozent auf jeden Trade etwas günstiger. Würdest du bei diesen Anbietern für 1.000 Euro Bitcoin kaufen, müsstest du also zwischen 12,50 und 15 Euro Gebühren zahlen.

Bitcoin und Co. sicher aufbewahren

Hast du Kryptowährungen gekauft, stellt sich noch die Frage: Wo kannst du sie aufbewahren? Große Handelsplattformen wie Bitpanda oder Kraken verwahren deine Coins in sogenannten Custodial Wallets. Viele Anbieter sichern die Verwahrung zusätzlich durch Versicherungen und Cold-Storage-Lösungen ab – das soll dein Krypto-Vermögen im Fall der Insolvenz oder vor Hacks schützen.

Wenn dir Sicherheit wichtig ist, kannst du aber auch eine eigene Hardware Wallet nutzen, die deine privaten Schlüssel offline speichert. Greifst du öfter auf deine Coins zu, ist dagegen eine Hot Wallet wahrscheinlich die bessere Wahl – zum Beispiel als App auf dem Handy oder direkt auf dem Rechner. Wichtig ist dabei, dass du hier Sicherheitsmaßnahmen ergreifst, da sie grundsätzlich anfälliger für Hackerangriffe ist. Nutze auf jeden Fall die Zwei-Faktor-Authentifizierung und halte deine Wallet immer auf dem neuesten Stand.

Anzeige Anzeige

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.