Kein gesunder Tropfen: Studie zeigt, wie viel Lebenszeit jedes Glas Alkohol tatsächlich kostet

Abends entspannt ein Bier oder ein Glas Wein genießen und sich damit zugleich vor Herzinfarkten, Schlaganfällen und Diabetes Typ 2 schützen? Was uns seit Jahrzehnten – auch von der Wissenschaft – als Win-win-Effekt verkauft wird, ist offenbar schlicht falsch. Herausgefunden haben das Tim Stockwell und sein Team von der kanadischen Universität Victoria im Sommer 2024 – nachdem Stockwell selbst lange überzeugter Anhänger der Gesundheitstheorie war.