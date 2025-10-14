Anzeige
News
Doch kein Milliarden-Shock? Was der Digitale Euro die Banken laut EZB kosten würde

Die Banken in Europa sehen den Digitalen Euro kritisch. Sie befürchten, dass dessen Einführung Fachkräfte bindet und bis zu 30 Milliarden Euro kostet. So teuer soll es laut EZB allerdings nicht werden.

Von Ulrike Barth
2 Min.
Doch kein Milliarden-Shock? Was der Digitale Euro die Banken laut EZB kosten würde

Die Integration des Digitalen Euro könnte Banken weniger kosten als gedacht.  (Bild: peterschreiber.media/Shutterstock)

Die Europäische Zentralbank (EZB) plant, mit dem Digitalen Euro eine Alternative zu Bargeld zu schaffen – als gesetzliches Zahlungsmittel und um den Zahlungsverkehr im Euroraum unabhängiger von US-Anbietern zu machen. Der Digitale Euro soll über eine App, aber auch offline und kostenlos nutzbar sein. Doch bevor die Europäer damit zahlen können, voraussichtlich frühestens 2028, müssen noch technische und rechtliche Grundlagen geschaffen werden.

Zudem steht die EZB vor der Aufgabe, die Bankenbranche vom Nutzen des Projekts zu überzeugen. Dort stößt der digitale Euro auf Skepsis. Stefan Reuß, Präsident des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen, kritisierte kürzlich, die Pläne behinderten den „flächendeckenden Ausbau von Wero kolossal“. Viele Banken zögerten, Parallelstrukturen aufzubauen, und warteten ab. Wero, ein privatwirtschaftliches Projekt europäischer Banken, wird ebenfalls als möglicher Gegenentwurf zu Paypal gehandelt.

Banken fürchten Milliardenkosten

Die Bankenbranche sorgt sich aber vor allem um die Kosten. Eine von PwC im Auftrag der Banken erstellte Studie schätzt die Ausgaben für die Integration des Digitalen Euro in Apps, Geldautomaten, Karten und Bezahlterminals auf 18 bis 30 Milliarden Euro. Zudem warnten die Autoren in der im Sommer 2025 vorgestellten Studie, die Einführung könnte fast die Hälfte der verfügbaren Fachkräfte in den Banken über Jahre binden.

EZB: Kosten deutlich niedriger

Die EZB widerspricht diesen Zahlen. In einer eigenen Analyse rechnet sie mit Gesamtkosten von 4 bis 5,77 Milliarden Euro. Ihr Argument: Die Banken müssten den Digitalen Euro nicht allein implementieren, sondern könnten auf gemeinsame Lösungen und Anbieter zurückgreifen. So könnten Bankengruppen, wie etwa die deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die bereits IT- Plattformen wie Finanz Informatik oder Atruvia gemeinsam nutzen, Synergien von über 90 Prozent erzielen. Auch unabhängige Banken könnten durch zentrale Dienstleister profitieren.

Das Sparpotenzial eingerechnet, beziffert die EZB die Gesamtkosten für den Bankensektor daher nur noch auf vier bis 5,77 Milliarden Euro. Das entspricht jährlichen Kosten von einer bis 1,44 Milliarden Euro über einen Zeitraum von vier Jahren und ist in etwa so viel, wie die Banken für  die Umsetzung neuer Regulierungsvorschriften wie der Zahlungsdiensterichtlinie PSD2 ausgegeben haben.

Kritik an PwC-Studie

Schon bei der Vorstellung der PwC-Studie hatte die EZB methodische Schwächen, intransparente Schätzungen und unzureichende Datenprüfung bemängelt. Auch innerhalb der Bankenbranche gab es Zweifel an der Methodik, denn PwC hatte europaweit nur 19 Banken untersucht und die Ergebnisse hochgerechnet.

