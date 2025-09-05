Keine Hilfe in Sicht: Wo bleiben die Haushaltsroboter?

Es könnte so schön. Nach der Arbeit im Homeoffice ein kurzer Spaziergang für die Bewegung, danach etwas leckeres zu essen kochen und dann ab auf die Couch. Doch so läuft es meistens nicht. Denn meistens wartet nach Feierabend die fertige Spülmaschine darauf, ausgeräumt zu werden, der Boden will gefegt und die Wäsche aufgehängt werden. Kann das nicht jemand anderes für mich übernehmen? Ein Roboter zum Beispiel. Die sollen uns schließlich die lästige Arbeit abnehmen.