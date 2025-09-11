Anzeige
Keine schiefen Selfies mehr: iPhone 17 passt sich an – egal, wie du es hältst

Apple verbaut in allen iPhone-17-Modellen eine neue Frontkamera mit quadratischem Sensor, die durch KI-Unterstützung flexiblere Selfies ermöglicht. Nun spielt es keine Rolle mehr, wie Nutzer ihr Handy beim Selfie-Machen halten – die Kamera passt sich automatisch an.

2 Min.
Selfie-Kamera im iPhone 17: Neue Technik erlaubt flexiblere Aufnahmen. (Bild: Apple)

Die neue iPhone-Generation bringt eine Überraschung mit, die nicht vorab durchgesickert war: eine komplett überarbeitete Selfie-Kamera. Die sogenannte Center-Stage-Frontkamera steckt in allen vier neuen Modellen – iPhone 17, Air, 17 Pro und 17 Pro Max.

Quadratischer Sensor erlaubt flexiblere Aufnahmen

Die wichtigste Neuerung ist der quadratische Sensor statt des bisherigen 4:3-Formats. Dadurch spielt es keine Rolle mehr, wie Nutzer ihr iPhone beim Selfie-Machen halten – die Kamera passt sich automatisch an. Wer Gruppenfotos erstellen möchte, muss das Gerät nicht mehr zwingend ins Querformat drehen, um alle Personen aufs Bild zu bekommen.

Unterstützt wird diese Funktion durch Künstliche Intelligenz: Das System erkennt, wenn zu viele Personen vor der Linse stehen, und stellt das Format dann automatisch ein. Zusätzlich bietet die Kamera ein breiteres Sichtfeld und eine Tap-to-Zoom-Funktion samt manueller Rotierung, falls die KI nicht das gewünschte Ergebnis liefert.

Auflösung höher als Vorgängermodell: 18 statt 12 Megapixel

Alle vier neuen iPhone-Modelle verfügen nun über einen 18-Megapixel-Selfie-Sensor in der Dynamic Island – ein deutliches Upgrade gegenüber den 12 Megapixeln der Vorgängermodelle. Daneben steckt auch das TrueDepth-Kameramodul, das die Face-ID-Gesichtserkennung übernimmt.

Der Name „Center Stage“ bezeichnet bei Apple eigentlich eine Funktion, die ursprünglich für das iPad entwickelt wurde und später auch auf den Mac kam. Generell bedeutet dies, dass die Frontkamera den Nutzer bei Videoanrufen automatisch im Vordergrund halten kann, während dieser sich vor der Kamera – wenn auch nicht zu weit aus dem Rahmen – bewegt. Das geht nun auch mit allen vier neuen iPhones.

Apple verbessert Foto- und Videofunktionen

Dank des größeren Sensors soll auch stabilisiertes 4K-HDR-Video an der Frontkamera möglich sein – ähnlich dem bekannten Action Mode der rückwärtigen Kamera. Neu ist außerdem die Möglichkeit, ohne spezielle App mit beiden Kameras gleichzeitig aufzuzeichnen.

Apple hat im Zuge der Neuvorstellung das iPhone-15-Portfolio offiziell eingestellt, auch wenn die Geräte zunächst noch im Handel erhältlich bleiben. Damit gibt es nur noch drei iPhone-Modelle mit einer Frontkamera unter 18 Megapixeln: iPhone 16, 16 Plus und 16e. Wie gut die Aufnahmen mit dem neuen Sensor tatsächlich sind, muss sich in der Praxis erst zeigen. Die während der Keynote gezeigten Demobilder machten jedoch einen vielversprechenden Eindruck.

