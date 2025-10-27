Anzeige
MIT Technology Review Interview
Weltweit größter Magnet fertig: ITER-Fusionsreaktor könnte einen Flugzeugträger anheben

Beim internationalen Fusionsreaktor-Projekt ITER ist das letzte Teilstück des zentralen Magneten eingetroffen. Im Interview erzählt der Generaldirektor, wie die internationale Zusammenarbeit trotz Kriegen und internationaler Krisen gelingt.

Von Wolfgang Stieler
8 Min.
Pietro Barabaschi ist seit 2022 Generaldirektor von ITER, einer internationalen Forschungskooperation, die in Südfrankreich einen Kernfusions-Reaktor baut.

(Fotos: © ITER Organization)

In Zeiten von Konflikten, Krieg und geopolitischen Agenden könnte man sich vorstellen, dass Forschungsarbeit mit verschiedenen internationalen Teams schwierig ist. Und die Verzögerungen beim Fusionsreaktor ITER mögen auch danach klingen, sind allerdings auch nicht ungewöhnlich für große Bauvorhaben: Teile der Vakuumkammer wichen von den Plänen ab, was das präzise Zusammenschweißen der Segmente erschwerte. Zudem wurden Korrosionsspuren an den Hitzeschildern entdeckt, die potenziell zu Heliumlecks im Kühlkreislauf führen könnten. Auch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigte den Baufortschritt erheblich. Als wäre es nicht schon schwierig genug, eine so große und komplexe technische Anlage zu bauen, muss die ITER-Organisation aber auch mit erheblichen kulturellen und politischen Differenzen zurechtkommen.

Wolfgang Stieler
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Interview Russland-Ukraine-Konflikt Kernfusion
