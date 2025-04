Dieser Kernreaktor tankt, während er läuft: China feiert Durchbruch

So stellt sich Midjourney den chinesischen Thorium-Reaktor vor, der in Wirklichkeit eher wie eine kleine Ferienhaussiedlung aussieht. (Bild: Midjourney / t3n)

China hat mit seinem experimentellen Thorium-Flüssigsalzreaktor entscheidende Betriebsziele erreicht und damit einen globalen Meilenstein gesetzt. Wie kürzlich bei einem Treffen der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking offiziell bestätigt wurde, ist damit der Nachweis gelungen, dass der Reaktor Schlüsseltechnologien beherrscht.

Zu diesen jetzt als Erfolg vermeldeten Schritten gehört, dass der Reaktor mit der Bezeichnung TMSR-LF1 am Standort Wuwei in der chinesischen Provinz Gansu seine volle thermische Leistung von zwei Megawatt bereits im Juni 2024 erreichte und stabil halten konnte. Als noch bedeutender gilt jedoch die ebenfalls nun bestätigte, erfolgreiche Demonstration des Online-Refuelings im Oktober 2024 – eine Weltpremiere für diese Technologie, bei der erstmals Brennstoff im laufenden Betrieb nachgeladen wurde.

Diese Fähigkeit zum Online-Refueling ist einer der entscheidenden Vorteile gegenüber konventionellen Kernkraftwerken, die für den Brennstoffwechsel abgeschaltet werden müssen. Sie ermöglicht einen potenziell unterbrechungsfreien Betrieb und könnte die Effizienz steigern.

Sicherer und sauberer: Die Vorteile der Thorium-MSR-Technik

Der Reaktor nutzt Thorium als Brennstoff, ein Element, das auf der Erde deutlich häufiger vorkommt als Uran und als weniger proliferationsgefährdet gilt, da es sich schwerer für Waffen missbrauchen lässt. Zudem fallen beim Thorium-Brennstoffkreislauf weniger langlebige radioaktive Abfälle an.

Die verwendete Flüssigsalzreaktor-Technologie (Molten Salt Reactor, MSR) arbeitet prinzipbedingt bei niedrigerem Druck und bietet so schon durch ihre Bauart wichtige Sicherheitsvorteile gegenüber herkömmlichen Wasserreaktoren. Auch das flüssige Salz, hier eine Lithium-Beryllium-Fluorid-Mischung (FLiBe), das gleichzeitig als Brennstoffträger und Kühlmittel dient, trägt zu dieser grundlegenden Sicherheit bei. Bei einem Leck würde es nämlich erstarren und die Radioaktivität einschließen, statt sich weiträumig zu verteilen.

Von den USA ignoriert, von China perfektioniert?

Pikant an dem chinesischen Erfolg unter Federführung des Shanghai Institute of Applied Physics in Schanghai ist, dass die MSR-Technologie ursprünglich in den 1960er-Jahren in den USA, unter anderem am Oak Ridge National Laboratory im US-Bundesstaat Tennessee, intensiv erforscht, dann aber zugunsten der Uran-Technologie weitgehend aufgegeben wurde. China nutzte für sein Projekt auch öffentlich zugängliche Forschungsdaten aus dieser Zeit.

Projektleiter Xu Hongjie kommentierte dies laut einem Bericht des The Express Tribune mit den Worten: „Hasen machen manchmal Fehler oder werden faul. Dann ergreift die Schildkröte ihre Chance.“

Trotz des Erfolgs handelt es sich beim TMSR-LF1 noch um einen kleinen Forschungsreaktor mit einer geplanten Betriebstemperatur um 650 Grad Celsius. Die technischen Herausforderungen, insbesondere die starke Korrosion durch die heißen, radioaktiven Salze, erfordern spezielle Hightech-Materialien. Die Skalierung auf kommerzielle Größen ist der nächste entscheidende Schritt.

Nächste Schritte: Kommerzielle Reaktoren geplant

China verfolgt ehrgeizige Pläne. Ein größerer Demonstrationsreaktor mit einer elektrischen Leistung von 10 Megawatt soll ab diesem Jahr gebaut werden und bis etwa 2030 in Betrieb gehen.

Langfristig strebt das Land den Bau kommerzieller Thorium-SMRs (Small Modular Reactors) mit über 100 Megawatt Leistung an. Auch über den Einsatz in der Schifffahrt wird nachgedacht.

China steht mit dem betriebsbereiten TMSR-LF1 zwar aktuell an der Spitze dieser Entwicklung, doch das Interesse an Thorium als Brennstoff und Flüssigsalzreaktoren als Technologie ist global. Insbesondere Indien, das über große Thoriumreserven verfügt, verfolgt seit Jahrzehnten ein eigenes, ambitioniertes Thorium-Programm. Aber auch in Europa und Nordamerika arbeiten verschiedene Forschungsinstitute und zunehmend auch private Unternehmen und Startups an Konzepten für die nächste Generation der Kernenergie auf Basis dieser Technologien.

Die Betriebslizenz für den TMSR-LF1 wurde von der National Nuclear Safety Administration (NNSA) in Peking bereits im Juni 2023 erteilt, wie das Nuclear Engineering International Magazine berichtete. Die reichlichen Thorium-Vorkommen Chinas könnten dem Land nach Einschätzung der World Nuclear Association in London theoretisch für Jahrtausende Energiesicherheit bieten, sollte die Technologie erfolgreich kommerzialisiert werden.

