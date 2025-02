KI-Ärger bei Microsoft: Warum Copilot zum Problemfall wird

Bei der Vorstellung von Recall im Mai 2024 hatte Microsoft mit der KI-basierten Erinnerungsfunktion vor allem Datenschützer:innen auf den Plan gerufen. Der Aufschrei war so groß, dass der Softwarekonzern das Feature überarbeiten und mit Opt-in sowie Löschmöglichkeit versehen musste.

Anzeige Anzeige

Copilot-Offensive verärgert Microsoft-365-Nutzer

Hat Microsoft daraus gelernt? Offenbar nicht viel, wenn man sich die aktuelle Copilot-Offensive anschaut. Denn hier sorgt der Konzern derzeit für viel Ärger bei seinen Kund:innen und Kopfschütteln bei Beobachter:innen.

Mitte Januar hatte Microsoft seinen KI-Assistenten Copilot in seine Office-Produkte integriert. Nutzer:innen mit einem Microsoft-365-Abo bekamen neben den KI-Features eine saftige Preiserhöhung serviert. Wie zdnet.com schreibt, sollen die Abopreise weltweit um mindestens 30 Prozent gestiegen sein.

Anzeige Anzeige

Reaktionen auf KI-Funktionen eher negativ

Die Preiserhöhung erklärte Microsoft mit den zusätzlichen KI-Funktionen. Weil sich Copilot aber – um es vorsichtig zu sagen – in den vergangenen Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, was seine Leistung und Nützlichkeit angeht, fielen die Reaktionen der zwangsbeglückten Nutzer:innen vor allem negativ aus.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Tech-Journalist Ed Bott brachte es in seinem Kommentar für zdnet.com auf den Punkt. Es sei einfach niemand bereit, für KI-Funktionen zu zahlen. Gerade, wenn diese die eigene Nutzung der damit versehenen Anwendungen nicht merklich verbessert.

Anzeige Anzeige

Warum für KI-Funktionen in Word und Co. bezahlen?

Und damit ist noch nicht einmal gemeint, dass laut kritischen Insider-Berichten nur ein Bruchteil der von Copilot produzierten Ergebnisse brauchbar sei und die – kostenlos nutzbare – Konkurrenz eine deutlich bessere Performance liefere. Fraglich ist, warum Nutzer:innen, die etwa Microsoft Word oder Excel privat oder für einfache berufliche Aufgaben nutzen, dauerhaft eine eher schlecht als recht funktionierende KI-Assistenz benötigen und auch noch dafür zahlen sollten.

Denn wieder hat Microsoft auf eine Opt-in-Variante verzichtet. Noch viel schlimmer: Der automatisch aktivierte Copilot lässt sich aktuell nur in Word deaktivieren, auch wenn diese Option dort gut versteckt ist. In den anderen Microsoft-365-Anwendungen gibt es schlicht keinen entsprechenden Button. Der soll erst im Februar nachgeliefert werden, wie es heißt.

Anzeige Anzeige

7 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n

Pannen bei der Copilot-Integration

Darüber hinaus unterliefen Microsoft bei der Copilot-Integration und der Preiserhöhung weitere Pannen. So erschraken Nutzer:innen, als sie die Nachricht erhielten, dass ihr Abopreis sich von 10,00 Euro auf 1300,00 Euro erhöhte. Microsoft hatte sich hier um zwei Kommastellen vertan.

Zudem war das neue Microsoft-365-Copilot-Logo so schlecht aufgelöst in die Seiten eingebaut worden, dass Buchstaben und Zahlen auf vielen Bildschirmen kaum lesbar waren, wie etwa der Standard berichtet. In vielen Fällen scheint Microsoft die Nutzer:innen zudem mit den neuen Preisen und Funktionen überrascht zu haben. Benachrichtigungen dazu sollen entweder nicht oder viel zu spät gekommen sein.

Warum Microsoft trotz aller Kritik profitieren wird

Warum Microsoft damit aber wieder durchkommen wird, hat sich Tech-Kollege Bott von Copilot vorrechnen lassen. Demnach könnten aufgrund der hohen Preissteigerung locker zehn Prozent der 87 Millionen Abonnent:innen kündigen und Microsoft würde nur mit den zusätzlichen Einnahmen jährlich immer noch 1,7 Milliarden US-Dollar Plus machen.

Anzeige Anzeige

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 28.01.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.