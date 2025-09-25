KI-Agenten auf dem iPhone: Apple integriert bald Model Context Protocol

Das von Anthropic entwickelte Model Context Protocol ermöglicht die Kombination verschiedener KI-Systeme und agentischer Lösungen über Modellgrenzen hinweg. Die Technologie hebt die Isolation einzelner großer Sprachmodelle (LLMs) auf und verbindet KI-Systeme mit unterschiedlichen Datenquellen. Laut den Entwicklern soll MCP ein offener Standard ähnlich dem Web-Protokoll HTTP werden.

Anzeige Anzeige

Apple plant die MCP-Unterstützung nicht nur für iOS 26, sondern auch für iPadOS 26 und macOS 26, heißt es im Apple-Blog 9to5Mac, das auch die Codehinweise entdeckt hat. Der Rollout könnte bis zum nächsten Frühjahr erfolgen.

Verknüpfung mit App-Intents-Framework

Apple will MCP offenbar in sein App-Intents-Framework integrieren. Das soll Apple Intelligence und besonders der verbesserten Sprachassistentin Siri ermöglichen, mit Anwendungen zu interagieren und App-Zustände auszulesen. Das App-Intents-Framework soll auch mit der Spotlight-Suche zusammenarbeiten, die Kurzbefehle-App nutzen und Hardware-Interaktionen verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Mit MCP könnten Entwickler auf mehr zugreifen als nur Siri und Apple Intelligence. Die Technologie würde – zumindest theoretisch – auf Systemebene App-Aktivitäten und Daten für alle KI-Plattformen nutzbar machen, die MCP unterstützen. Dazu gehören neben Anthropics Claude auch ChatGPT von OpenAI sowie weitere große Sprachmodelle und KI-Anwendungen.

Zeitplan für die vollständige Integration

Der im Beta-Code entdeckte MCP-Support befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium. 9to5Mac schreibt: „Der heute gefundene Code deutet auf einen noch sehr jungen MCP-Support hin.“ Die vollständige Integration könnte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, und eine offizielle Ankündigung sei vermutlich noch weiter entfernt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Apple verfolgt aktuell eine mehrgleisige Strategie bei Künstlicher Intelligenz. Apple Intelligence basiert auf eigenen Sprachmodellen, bietet aber auch die Nutzung von ChatGPT als Alternative an. Google Gemini könnte in Zukunft ebenfalls integriert werden. Zwischenzeitlich gab es sogar Berichte, Apple werde das LLM für die kontextsensitive Siri und deren Nachfolger direkt von Google beziehen.

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben