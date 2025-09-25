Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

KI-Agenten auf dem iPhone: Apple integriert bald Model Context Protocol

Apple bereitet offenbar die Integration des Model Context Protocol (MCP) ab iOS 26.1 vor. Der neue Standard ermöglicht es, KI-Systeme mit vielen Datenquellen zu verbinden. Wird Apple Intelligence so besser?

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI-Agenten auf dem iPhone: Apple integriert bald Model Context Protocol

Verbindungsaufbau: MCP hilft, KIs zu vernetzen. (Foto: Shutterstock / APHITHANA)

Das von Anthropic entwickelte Model Context Protocol ermöglicht die Kombination verschiedener KI-Systeme und agentischer Lösungen über Modellgrenzen hinweg. Die Technologie hebt die Isolation einzelner großer Sprachmodelle (LLMs) auf und verbindet KI-Systeme mit unterschiedlichen Datenquellen. Laut den Entwicklern soll MCP ein offener Standard ähnlich dem Web-Protokoll HTTP werden.

Anzeige
Anzeige

Apple plant die MCP-Unterstützung nicht nur für iOS 26, sondern auch für iPadOS 26 und macOS 26, heißt es im Apple-Blog 9to5Mac, das auch die Codehinweise entdeckt hat. Der Rollout könnte bis zum nächsten Frühjahr erfolgen.

Empfehlungen der Redaktion

Verknüpfung mit App-Intents-Framework

Apple will MCP offenbar in sein App-Intents-Framework integrieren. Das soll Apple Intelligence und besonders der verbesserten Sprachassistentin Siri ermöglichen, mit Anwendungen zu interagieren und App-Zustände auszulesen. Das App-Intents-Framework soll auch mit der Spotlight-Suche zusammenarbeiten, die Kurzbefehle-App nutzen und Hardware-Interaktionen verarbeiten.

Anzeige
Anzeige

Mit MCP könnten Entwickler auf mehr zugreifen als nur Siri und Apple Intelligence. Die Technologie würde – zumindest theoretisch – auf Systemebene App-Aktivitäten und Daten für alle KI-Plattformen nutzbar machen, die MCP unterstützen. Dazu gehören neben Anthropics Claude auch ChatGPT von OpenAI sowie weitere große Sprachmodelle und KI-Anwendungen.

Zeitplan für die vollständige Integration

Der im Beta-Code entdeckte MCP-Support befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium. 9to5Mac schreibt: „Der heute gefundene Code deutet auf einen noch sehr jungen MCP-Support hin.“ Die vollständige Integration könnte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, und eine offizielle Ankündigung sei vermutlich noch weiter entfernt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Apple verfolgt aktuell eine mehrgleisige Strategie bei Künstlicher Intelligenz. Apple Intelligence basiert auf eigenen Sprachmodellen, bietet aber auch die Nutzung von ChatGPT als Alternative an. Google Gemini könnte in Zukunft ebenfalls integriert werden. Zwischenzeitlich gab es sogar Berichte, Apple werde das LLM für die kontextsensitive Siri und deren Nachfolger direkt von Google beziehen.

Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben

6 Bilder ansehen
Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review iOS Künstliche Intelligenz Apple Apps iPhone
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren