4 von 10 KI-Agenten sollen bis 2027 eingestellt werden: Diese Probleme sehen Analysten schon heute

Immer mehr KI-Unternehmen springen auf einen großen Trend auf. KI-Agenten sollen uns nicht nur einzelne nervige Aufgaben abnehmen, sondern ganze Ketten von Aufgaben eigenständig abarbeiten. Der Vorteil: Durch die Tools können wir uns in der Zwischenzeit anderen Dingen widmen und unsere Zeit effektiver nutzen. Noch steht die Frage im Raum, was KI-Agenten wirklich leisten können.

Anzeige Anzeige

Warum viele KI-Agenten wieder verschwinden werden

Analyst:innen von Gartner haben ein klares Urteil gefällt. Viele KI-Agenten, die es heute gibt, werden in ein paar Jahren verschwunden sein. Genauer gesagt, sollen bis 2027 über 40 Prozent aller KI-Agenten, die heute geplant sind oder schon zum Einsatz kommen, eingestellt werden. Laut Gartner hat das drei Gründe: steigende Kosten, fehlender Ertrag für die Unternehmen und unzureichende Risikokontrolle.

Anushree Verma, Senior Director Analyst bei Gartner, sagt dazu: „Die meisten agentischen KI-Projekte befinden sich aktuell in einer frühen Experimentphase oder sind noch Konzepte, die durch den Hype angetrieben und falsch angewandt werden.“ Sie fügt hinzu, dass viele KI-Nutzer:innen noch keinen Überblick haben, wie teuer und komplex KI-Agenten eigentlich sind, wenn sie auf ganze Unternehmen hochskaliert werden.

Anzeige Anzeige

Ferner liefern viele KI-Agenten derzeit bisher nicht das, was sie versprechen. Laut den Gartner-Analyst:innen sollen nur etwa 130 der mehr als 1.000 Tools, die agentische KI-Fertigkeiten versprechen, dieses Versprechen auch einhalten. „Den meisten agentischen KI-Versprechen fehlt es an signifikantem Wert oder Kapitalrendite, da sie nicht ausgereift genug sind, um komplexe Unternehmensziele autonom zu verwirklichen oder den Anweisungen jedes Mal detailliert zu folgen“, sagt Verma.

Dennoch betonen die Analyst:innen, dass KI-Agenten zu unserer Zukunft gehören werden. So sollen etwa 15 Prozent all unserer alltäglichen Entscheidungen am Arbeitsplatz von den agentischen Tools übernommen werden – und das schon 2028. Zudem sollen 33 Prozent aller Software-Lösungen für Unternehmen bis 2028 KI-Agenten in ihrem Paket enthalten. Zum Vergleich: 2024 lag dieser Anteil noch bei unter einem Prozent.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

7 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n

Mehr zu diesem Thema