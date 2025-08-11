KI-Agenten finden selbstständig Mittel gegen Corona-Varianten
Die Versprechungen der Branche sind groß: KI-Agenten sollen künftig ganze Aufgabenketten eigenständig übernehmen. Noch klaffen Anspruch und Wirklichkeit aber weit auseinander. OpenAI bewirbt seine KI-Agenten etwa mit der Aufgabe, auf Termine im Kalender hinweisen zu können.
KI-Agenten forschen gemeinsam
Dass die KI-Agenten – richtig eingesetzt – aber tatsächlich eine ganz neue Ära von digitaler Assistenz einläuten könnten, hat jetzt ein wissenschaftliches Experiment gezeigt. Dafür haben Forscher:innen ein Team von KI-Agenten dazu gebracht, gemeinsam ein Mittel gegen neuere Coronavirus-Varianten zu finden.
Mithilfe des OpenAI-Sprachmodells GPT-4o entwickelten die Forscher:innen einen KI-Agenten, der die Leitung der Forschung übernehmen sollte. Dieser hatte anschließend die Aufgabe, sich ein für die Aufgabe spezialisiertes Team zu erstellen. Das KI-System erstellte daraufhin eigenständig etwa einen auf Immunologie spezialisierten sowie einen Bioinformatik-Agenten.
Weder Schlaf noch Kaffee nötig
Das Team aus KI-Agenten begann dann, sich in Einzel- oder Gruppendiskussionen über die zu lösende Aufgabe auszutauschen. Schlaf oder Ernährung spielten freilich keine Rolle, wie die menschlichen Forscher:innen konstatierten. „Bis ich morgens meinen ersten Kaffee getrunken hatte, hatten sie schon Hunderte wissenschaftliche Diskussionen geführt“, zitiert Spiegel Online Studienmitautor James Zou.
Innerhalb weniger Tage – statt wie sonst innerhalb von Wochen – sollen die KI-Agenten mit nur minimalen menschlichen Eingriffen 92 Nanokörper entworfen haben. Diese funktionieren ähnlich wie Antikörper, sind aber weniger komplex und leichter zu berechnen. Zwei dieser Nanokörper erwiesen sich als vielversprechend im Kampf gegen neue Coronavirus-Varianten.
Paradigmenwechsel in der Forschung?
Forscher Zou sieht darin, dass die KI-Agenten weitgehend eigenständig zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangt seien, einen „Paradigmenwechsel“. Eine wichtige Rolle habe allerdings ein von den Forscher:innen erstellter zusätzlicher Agent gehabt, der auf wissenschaftlicher Basis Kritik äußern – und so die Forschungsarbeit hinterfragen sollte.
Außerdem mussten die menschlichen Forscher:innen die Ergebnisse im Nachhinein genau untersuchen. Insofern habe das KI-Team den Menschen streng genommen keine Arbeit abgenommen, wie Studienleiter John Pak erklärte. Die KI habe die Forscher:innen vielmehr in kurzer Zeit mit vielen neuen Ideen versorgt, die untersucht werden mussten.
KI-Team: Sehr schnell und sehr produktiv
Insofern fürchtet Pak auch nicht, künftig von KI-Agenten ersetzt zu werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die KI-Agenten hätten dabei recht kreativ gearbeitet, aber keinen Unsinn verzapft – „und sie waren sehr schnell“.
Ebenfalls positiv wertete Pak, dass die von den KI-Agenten geführten Diskussionen aufgezeichnet wurden. Dadurch ließen sich die Ideen und die getroffenen Entscheidungen von den Forscher:innen nachvollziehen.