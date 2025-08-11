Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

KI-Agenten finden selbstständig Mittel gegen Corona-Varianten

Ein Forschungsteam hat KI-Agenten aufgefordert, ein Mittel gegen neuere Coronavirus-Varianten zu suchen – eine anspruchsvolle Aufgabe. Das Ergebnis überraschte die Forscher:innen. Sie sehen darin einen „Paradigmenwechsel“ in der Forschung.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI-Agenten Forschung

KI-Agenten könnten die Forschung revolutionieren. (Bild: Midjourney/t3n)

Die Versprechungen der Branche sind groß: KI-Agenten sollen künftig ganze Aufgabenketten eigenständig übernehmen. Noch klaffen Anspruch und Wirklichkeit aber weit auseinander. OpenAI bewirbt seine KI-Agenten etwa mit der Aufgabe, auf Termine im Kalender hinweisen zu können.

Anzeige
Anzeige

KI-Agenten forschen gemeinsam

Dass die KI-Agenten – richtig eingesetzt – aber tatsächlich eine ganz neue Ära von digitaler Assistenz einläuten könnten, hat jetzt ein wissenschaftliches Experiment gezeigt. Dafür haben Forscher:innen ein Team von KI-Agenten dazu gebracht, gemeinsam ein Mittel gegen neuere Coronavirus-Varianten zu finden.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Mithilfe des OpenAI-Sprachmodells GPT-4o entwickelten die Forscher:innen einen KI-Agenten, der die Leitung der Forschung übernehmen sollte. Dieser hatte anschließend die Aufgabe, sich ein für die Aufgabe spezialisiertes Team zu erstellen. Das KI-System erstellte daraufhin eigenständig etwa einen auf Immunologie spezialisierten sowie einen Bioinformatik-Agenten.

Anzeige
Anzeige

Weder Schlaf noch Kaffee nötig

Das Team aus KI-Agenten begann dann, sich in Einzel- oder Gruppendiskussionen über die zu lösende Aufgabe auszutauschen. Schlaf oder Ernährung spielten freilich keine Rolle, wie die menschlichen Forscher:innen konstatierten. „Bis ich morgens meinen ersten Kaffee getrunken hatte, hatten sie schon Hunderte wissenschaftliche Diskussionen geführt“, zitiert Spiegel Online Studienmitautor James Zou.

Innerhalb weniger Tage – statt wie sonst innerhalb von Wochen – sollen die KI-Agenten mit nur minimalen menschlichen Eingriffen 92 Nanokörper entworfen haben. Diese funktionieren ähnlich wie Antikörper, sind aber weniger komplex und leichter zu berechnen. Zwei dieser Nanokörper erwiesen sich als vielversprechend im Kampf gegen neue Coronavirus-Varianten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Paradigmenwechsel in der Forschung?

Forscher Zou sieht darin, dass die KI-Agenten weitgehend eigenständig zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangt seien, einen „Paradigmenwechsel“. Eine wichtige Rolle habe allerdings ein von den Forscher:innen erstellter zusätzlicher Agent gehabt, der auf wissenschaftlicher Basis Kritik äußern – und so die Forschungsarbeit hinterfragen sollte.

Außerdem mussten die menschlichen Forscher:innen die Ergebnisse im Nachhinein genau untersuchen. Insofern habe das KI-Team den Menschen streng genommen keine Arbeit abgenommen, wie Studienleiter John Pak erklärte. Die KI habe die Forscher:innen vielmehr in kurzer Zeit mit vielen neuen Ideen versorgt, die untersucht werden mussten.

Anzeige
Anzeige

KI-Team: Sehr schnell und sehr produktiv

Insofern fürchtet Pak auch nicht, künftig von KI-Agenten ersetzt zu werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Die KI-Agenten hätten dabei recht kreativ gearbeitet, aber keinen Unsinn verzapft – „und sie waren sehr schnell“.

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Ebenfalls positiv wertete Pak, dass die von den KI-Agenten geführten Diskussionen aufgezeichnet wurden. Dadurch ließen sich die Ideen und die getroffenen Entscheidungen von den Forscher:innen nachvollziehen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Coronavirus Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren