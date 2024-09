Der nächste Schritt in der KI-Nutzung: Wenn Agenten eigene Agenten entwickeln

Bill Gates vertrat schon in einem Ende 2023 veröffentlichten Blogbeitrag die These, dass KI-Agenten völlig verändern werden, wie wir Computer verwenden. Ganz so weit ist es noch nicht, aber tatsächlich kommen Agenten schon jetzt in einigen Branchen zum Einsatz und automatisieren dort eine Vielzahl von Arbeitsschritten.