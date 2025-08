Für KI-Agenten-Training und Next-Gen-Gaming: Google Deepmind zeigt Weltmodell Genie 3

Seit Jahren arbeitet Google Deepmind an der Entwicklung von Weltmodellen, die eine entscheidende Rolle auf dem Weg zur Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) spielen sollen. Die Forschungsarbeit hat bisher die KI-Modelle Genie 1 und 2 sowie die Videogeneratoren Veo 2 und 3 hervorgebracht.

Anzeige Anzeige

Genie 3: Konsistente 3D-Umgebungen

Mit Genie 3 hat Google Deepmind jetzt ein neues KI-Modell vorgestellt, das die Vorgänger noch einmal deutlich übertrifft. Denn damit bleiben die generierten 3D-Umgebungen für mehrere Minuten statt einige Sekunden konsistent, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt.

Das Gedächtnis, also der Zeitraum, in der Genie 3 visuelle Informationen erhält, hat sich von rund zehn Sekunden auf etwa eine Minute erhöht. Laut Google Deepmind sei das ganz ohne Zutun der Entwickler:innen geschehen. Das KI-System habe die Fähigkeit eigenständig spontan verbessert – und sie hilft Genie 3 jetzt dabei zu verstehen, wie Objekte in der generierten 3D-Umgebung interagieren.

Anzeige Anzeige

Interaktive Welten in Echtzeit erkunden

Die Auflösung ist gegenüber dem Vorgängermodell von 360p auf 720p (1.280 mal 720 Pixel) gestiegen, was einer Vervierfachung der Pixelanzahl entspricht, wie Winfuture schreibt. Die von den Nutzer:innen per Texteingaben erstellten dynamischen und interaktiven Umgebungen lassen sich jetzt in Echtzeit erkunden – mit 24 Bildern pro Sekunde.

Dabei können verschiedene Szenarien generiert werden, etwa realitätsnahe Landschaften und historische Orte, aber auch fantastische Welten. Über sogenannte Promptable World Events lassen sich die 3D-Welten per Texteingabe anpassen. Zudem können neue interagierende Objekte hinzugefügt werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auf den ersten Blick erinnern die von Google Deepmind gezeigten Beispiele an Games. Und tatsächlich könnte der Einsatz von Genie 3 die Entwicklung digitaler Spiele revolutionieren. Nvidia-Direktor Jim Fan sieht „das Endspiel“ darin, dass die Game-Entwicklung künftig per Prompt Engineering und agentenbasierter Workflows abläuft.

Basis für AGI: Training von KI-Agenten

Für Google Deepmind steht derweil das Training von KI-Agenten im Vordergrund. So sollen sie dort üben, komplexe Aufgabenketten zu bewältigen. Zudem könnten KI-Agenten in den mit Genie 3 generierten Welten auch lernen, auf unerwartete Ereignisse zu reagieren, wie es bei The Decoder heißt.

Anzeige Anzeige

4 Bilder ansehen So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Noch ist der Zugang zu Genie 3 auf einige Forscher:innen und Kreative begrenzt. Ob und wann das Modell öffentlich zugänglich wird, ist nicht bekannt. Auch technisch gesehen bestehen derzeit noch Einschränkungen. So sind Aktionsraum und Interaktionsdauer für die KI-Agenten beschränkt.