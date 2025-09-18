KI-Agenten sollen um Preise feilschen: Google stellt neues Zahlungsprotokoll vor

Es ist noch gar nicht so lange her, da sollten verschiedene KI-Modelle im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments einen virtuellen Getränkeautomaten betreiben. Doch die Situation eskalierte. Jedes Modell hatte mindestens einen Totalabsturz.

Mit Claude 3.5 Sonnet von Anthropic verstieg sich eines der großen Sprachmodelle (LLM) in drastische Mahn-E-Mails mit falschen Betrugsvorwürfen und rief letztlich sogar das FBI. Entsprechend mit Vorsicht zu genießen ist die Ankündigung von Google, ein Open-Source-Zahlungsprotokoll für KI-Agenten zu entwickeln.

Denn das Agent Payments Protocol (AP2) räumt den KI-Agenten Spielräume für autonome Zahlungsvorgänge und Preisverhandlungen ein. Aktiv werden die KI-Agenten demnach auf einen Befehl der Nutzer:innen hin. Google nennt hier das Beispiel, ein Paar Schuhe online zu kaufen.

KI-Agent kauft ein

Der KI-Agent hat mit dieser Anfrage die Erlaubnis erteilt bekommen, nach diesen Schuhen zu suchen und mit dem Anbieter über den Preis zu verhandeln. So kann ein höherer Preis für eine besondere, aber nicht ohne Weiteres vorhandene Ausführung des gewünschten Produkts gestattet werden. Anschließend wird noch eine zweite Erlaubnis eingeholt, über die Nutzer:innen den Kauf genehmigen.

Ebenso wie für die Nutzer:innen muss freilich auch für die betroffenen Handelsfirmen klar sein, dass die KI-Agenten im Auftrag handeln und die Transaktionen gewünscht und gedeckt sind. Zudem soll das Protokoll für Sicherheit gegenüber möglichen Betrugsversuchen sorgen. Die Vorgänge werden rechtsverbindlich und für beide Seiten zugänglich gespeichert.

Wochenend-Trip planen

Einem komplexeren Beispiel nach bekommt ein KI-Agent für einen Wochenendausflug ein bestimmtes Budget und ein paar Vorgaben. Anschließend bucht er entsprechend Unterkunft und Flüge – wenn dies insgesamt in das vorgegebene Budget passt.

Inwieweit diese automatischen KI-Agenten-Einkäufe und -Preisverhandlungen ohne die oben erwähnten Eskalationen ablaufen, wird die Zukunft zeigen müssen. Auch, inwieweit die Auftraggeber:innen mit den getroffenen KI-Entscheidungen, etwa zur Wahl eines Hotels, zufrieden sind.

AP2-Infos bei Github

Als Partner sind laut Google unter anderem Firmen wie Adobe, Adyen, Etsy, Paypal, Deloitte oder Trip.com an Bord. Interessierte können sich die technischen Einzelheiten zu dem Protokoll bei Github anschauen.