Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

KI-Agenten sollen um Preise feilschen: Google stellt neues Zahlungsprotokoll vor

Google hat mit dem Agent Payments Protocol (AP2) ein Open-Source-Protokoll angekündigt, das es KI-Agenten künftig ermöglichen soll, autonom zu bezahlen. Etwa beim Buchen von Reisen oder beim Online-Shopping.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI-Agenten Online-Shopping

Online-Shopping dank KI-Agenten bald autonom? (Foto: Kite_rin/Shutterstock)

Es ist noch gar nicht so lange her, da sollten verschiedene KI-Modelle im Rahmen eines wissenschaftlichen Experiments einen virtuellen Getränkeautomaten betreiben. Doch die Situation eskalierte. Jedes Modell hatte mindestens einen Totalabsturz.

Anzeige
Anzeige

Mit Claude 3.5 Sonnet von Anthropic verstieg sich eines der großen Sprachmodelle (LLM) in drastische Mahn-E-Mails mit falschen Betrugsvorwürfen und rief letztlich sogar das FBI. Entsprechend mit Vorsicht zu genießen ist die Ankündigung von Google, ein Open-Source-Zahlungsprotokoll für KI-Agenten zu entwickeln.

Denn das Agent Payments Protocol (AP2) räumt den KI-Agenten Spielräume für autonome Zahlungsvorgänge und Preisverhandlungen ein. Aktiv werden die KI-Agenten demnach auf einen Befehl der Nutzer:innen hin. Google nennt hier das Beispiel, ein Paar Schuhe online zu kaufen.

Anzeige
Anzeige

KI-Agent kauft ein

Der KI-Agent hat mit dieser Anfrage die Erlaubnis erteilt bekommen, nach diesen Schuhen zu suchen und mit dem Anbieter über den Preis zu verhandeln. So kann ein höherer Preis für eine besondere, aber nicht ohne Weiteres vorhandene Ausführung des gewünschten Produkts gestattet werden. Anschließend wird noch eine zweite Erlaubnis eingeholt, über die Nutzer:innen den Kauf genehmigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Ebenso wie für die Nutzer:innen muss freilich auch für die betroffenen Handelsfirmen klar sein, dass die KI-Agenten im Auftrag handeln und die Transaktionen gewünscht und gedeckt sind. Zudem soll das Protokoll für Sicherheit gegenüber möglichen Betrugsversuchen sorgen. Die Vorgänge werden rechtsverbindlich und für beide Seiten zugänglich gespeichert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Wochenend-Trip planen

Einem komplexeren Beispiel nach bekommt ein KI-Agent für einen Wochenendausflug ein bestimmtes Budget und ein paar Vorgaben. Anschließend bucht er entsprechend Unterkunft und Flüge – wenn dies insgesamt in das vorgegebene Budget passt.

7 Bilder ansehen
Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Inwieweit diese automatischen KI-Agenten-Einkäufe und -Preisverhandlungen ohne die oben erwähnten Eskalationen ablaufen, wird die Zukunft zeigen müssen. Auch, inwieweit die Auftraggeber:innen mit den getroffenen KI-Entscheidungen, etwa zur Wahl eines Hotels, zufrieden sind.

Anzeige
Anzeige

AP2-Infos bei Github

Als Partner sind laut Google unter anderem Firmen wie Adobe, Adyen, Etsy, Paypal, Deloitte oder Trip.com an Bord. Interessierte können sich die technischen Einzelheiten zu dem Protokoll bei Github anschauen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Künstliche Intelligenz GitHub
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren