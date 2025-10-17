Apple: So können KI-Agenten Schwachstellen im Code beheben

Apple hat im Oktober drei neue Studien zu KI und den möglichen Anwendungen von großen Sprachmodellen (LLMs) veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Studien standen KI-Agenten.

Anzeige Anzeige

KI-Agenten zur Behebung und Vorhersage von Schwachstellen im Code

Zum einen, wie sie für sogenannte Quality-Engineering-Tests (QE) eingesetzt werden können. Und zum anderen, wie KI-Agenten nach entsprechendem Training zur Behebung und Vorhersage von Schwachstellen im Code verwendet werden können.

Quality-Engineering-Tests werden durchgeführt, um Fehler frühzeitig zu vermeiden, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung von Software zu verbessern und gleichzeitig die Entwicklungszeit zu verkürzen.

Anzeige Anzeige

Mehrere KI-Agenten seien deutlich produktiver als Ingenieure

Die erste Apple-Studie kam zum Ergebnis, dass mehrere KI-Agenten, die für unterschiedliche Test-Bereiche eingesetzt wurden, deutlich produktiver (85 Prozent Zeitersparnis) und qualitativ besser (35 Prozent Verbesserung bei der Fehlererkennung) abschnitten, als Ingenieure.

Was das Erkennen und Beheben von Schwachstellen im Code betrifft, entwickelte Apple SWE-Gym – eine Trainingsumgebung für KI, die Softwareentwicklung auf realen Aufgaben durchführen sollen. Die KI-Agenten müssen mithilfe von bereitgestellten Codebasen Lösungen für reale GitHub-Probleme finden. Die Apple-Ingenieure erstellten 230 Aufgaben – und die mit SWE-Gym trainierten Sprachmodelle konnten 72,5 Prozent der Aufgaben korrekt lösen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Google stellt KI-Agenten „Codemender“ vor

Zudem stellten die Apple-Forscher:innen ein Modell vor, das Software-Fehler mit einer 98-prozentigen Genauigkeit vorhersagen könne. Herkömmliche KI-basierte Methoden zur Fehlervermeidung lösen Probleme laut der Webseite appleinsider.com dagegen erst nach Abschluss der Entwicklung und ignorieren Probleme, die viel früher hätten behoben werden können.

Anfang Oktober hatte Google einen KI-Agenten namens Codemender vorgestellt, der den Code analysiert und Änderungen vorschlägt, die er automatisch prüft, damit keine neuen Fehler entstehen sollen. In den ersten sechs Monaten soll der KI-Agent laut Google bereits 72 Sicherheitsfixes für Open-Source-Projekte geliefert haben.