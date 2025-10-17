Anzeige
News
Apple: So können KI-Agenten Schwachstellen im Code beheben

Apple stellt drei Studien vor, die sich mit den Möglichkeiten von KI-Agenten im Erkennen und Beheben von Code-Schwachstellen befassten. In gewissen Bereichen scheint die KI effizienter zu sein.

Von Christian Bernhard
1 Min.
Apple: So können KI-Agenten Schwachstellen im Code beheben

KI-Agenten können Entwickler:innen helfen. (Symbolbild: khunkornStudio - Shutterstock)

Apple hat im Oktober drei neue Studien zu KI und den möglichen Anwendungen von großen Sprachmodellen (LLMs) veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Studien standen KI-Agenten.

KI-Agenten zur Behebung und Vorhersage von Schwachstellen im Code

Zum einen, wie sie für sogenannte Quality-Engineering-Tests (QE) eingesetzt werden können. Und zum anderen, wie KI-Agenten nach entsprechendem Training zur Behebung und Vorhersage von Schwachstellen im Code verwendet werden können.

Quality-Engineering-Tests werden durchgeführt, um Fehler frühzeitig zu vermeiden, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung von Software zu verbessern und gleichzeitig die Entwicklungszeit zu verkürzen.

Mehrere KI-Agenten seien deutlich produktiver als Ingenieure

Die erste Apple-Studie kam zum Ergebnis, dass mehrere KI-Agenten, die für unterschiedliche Test-Bereiche eingesetzt wurden, deutlich produktiver (85 Prozent Zeitersparnis) und qualitativ besser (35 Prozent Verbesserung bei der Fehlererkennung) abschnitten, als Ingenieure.

Was das Erkennen und Beheben von Schwachstellen im Code betrifft, entwickelte Apple SWE-Gym – eine Trainingsumgebung für KI, die Softwareentwicklung auf realen Aufgaben durchführen sollen. Die KI-Agenten müssen mithilfe von bereitgestellten Codebasen Lösungen für reale GitHub-Probleme finden. Die Apple-Ingenieure erstellten 230 Aufgaben – und die mit SWE-Gym trainierten Sprachmodelle konnten 72,5 Prozent der Aufgaben korrekt lösen.





Google stellt KI-Agenten „Codemender“ vor

Zudem stellten die Apple-Forscher:innen ein Modell vor, das Software-Fehler mit einer 98-prozentigen Genauigkeit vorhersagen könne. Herkömmliche KI-basierte Methoden zur Fehlervermeidung lösen Probleme laut der Webseite appleinsider.com dagegen erst nach Abschluss der Entwicklung und ignorieren Probleme, die viel früher hätten behoben werden können.

Anfang Oktober hatte Google einen KI-Agenten namens Codemender vorgestellt, der den Code analysiert und Änderungen vorschlägt, die er automatisch prüft, damit keine neuen Fehler entstehen sollen. In den ersten sechs Monaten soll der KI-Agent laut Google bereits 72 Sicherheitsfixes für Open-Source-Projekte geliefert haben.

