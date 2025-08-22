Datenleck durch KI-Agenten? Über diese Risiken musst du Bescheid wissen

Das Internet für Menschen ist Geschichte. Das ist zumindest das Hauptargument der „dead internet theory“. Danach werden sich vor allem in den sozialen Medien in Zukunft bald nur noch Bots miteinander unterhalten. Jüngsten Auswertungen zufolge ist diese Dystopie nicht ganz abwegig. So analysiert die Cybersecurity-Firma Imperva seit rund einem Jahrzehnt, wie viel des gesamten Internet-Traffics automatisiert ist. 2024 lag die Quote laut des aktuellen Bad Bot Report bei 51 Prozent.