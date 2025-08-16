KI als Drehbuchautor? Experiment zeigt, warum Menschen vorerst unersetzbar bleiben

Nenad Cicin-Sain ist Drehbuchautor und Regisseur. In seiner Doku Kiss the Future aus dem Jahr 2023 zeigt er, wie sich zur Zeit des Bosnienkriegs in Sarajewo eine Untergrund-Musik-Szene entwickelt und den Menschen Hoffnung gegeben hat. Sein Film wurde unter anderem von Schauspielern wie Matt Damon und Ben Affleck produziert und auf internationalen Film-Festivals ausgezeichnet. Cicin-Sain weiß also, wie Geschichten erzählt werden müssen, damit sie uns mitnehmen.

Kann ChatGPT ein Drehbuch schreiben?

Gegenüber Semafor hat Cicin-Sain über ein spannendes KI-Experiment gesprochen. Für sein nächstes Projekt wollte er ein Drehbuch von ChatGPT schreiben lassen. Schließlich hilft das Tool im Alltag vielen Menschen dabei, Texte zu schreiben. Zuletzt konnte sich OpenAIs KI-Tool sogar in einer Studie gegen von Menschen geschriebene Poesie durchsetzen.

Also hat Cicin-Sain kurzerhand die nötigen Prompts in ChatGPT eingegeben. Aber statt einem Drehbuch hat der Autor über Wochen hinweg Ausreden von ChatGPT bekommen. Zunächst sagte ihm OpenAIs KI, dass diese Aufgabe etwa zwei bis vier Wochen Zeit in Anspruch nehmen würde. Cicin-Sain handelte ChatGPT auf zwei Wochen herunter. Die KI versprach: „Ich werde dich am Ende jedes Tages mit dem aktuellen Stand, einem Abriss des Drehbuchs und einer Aufschlüsselung der Szenen updaten“.

Natürlich lieferte ChatGPT am nächsten Tag kein eigenständiges Update. Cicin-Sain fragte nach, bekam eine Entschuldigung und ChatGPT versprach, sich am nächsten Tag zu melden. Als das auch nicht passierte, bekam der Autor nach einer erneuten Nachfrage, die ersten Ausreden zu lesen. So behauptete ChatGPT plötzlich, dass es nie eine festgelegte Deadline für das Drehbuch gegeben hätte.

Nach einigen Wochen des Hin und Her, hat der Autor die bestehende Konversation mit ChatGPT aufgegeben und stattdessen einen neuen Chat gestartet. Dort bekam er allerdings nach wenigen Nachrichten ähnliche Resultate. Also versuchte er, ChatGPT kleinere Szenen schreiben zu lassen. Als Test ließ er ChatGPT eine Szene aus dem oscarprämierten Film There Will Be Blood nachschreiben. Über das Ergebnis sagt der Autor: „Es war furchtbar. Aber das faszinierende war, dass das Programm glaubt, es hätte etwas auf dem Level von There Will Be Blood geschrieben. Aber der Output war auf dem Niveau eines Kindergartenkindes.“

Laut Cicin-Sain wäre das größte Problem an ChatGPT, dass OpenAI ein Produkt verspricht, das auch Drehbücher erstellen soll – aber das nicht einhalten kann. Wenn die Zeit der Nutzer:innen verschwendet wird, gibt es niemanden, der dafür verantwortlich gemacht werden kann. Bei menschlichen Drehbuchautor:innen gibt es jemanden, der für verpasste Deadlines geradestehen muss. Dementsprechend vermutet Cicin-Sain, dass KI-Programme mittelfristig kein Ersatz für echte Drehbuchautor:innen sein können.

