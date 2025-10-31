Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

KI als Gefahr: Wieso diese US-Chatbots künftig ab 18 sein werden

Nach mehreren Klagen gegen das US-Unternehmen Character Technologies hat dieses nun bekanntgegeben, dass ihre KI-Chatbots zukünftig altersbegrenzt sein sollen. Das betrifft vor allem die offenen Chat-Gespräche.

Quelle: dpa
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI als Gefahr: Wieso diese US-Chatbots künftig ab 18 sein werden
KI-Chatbots können Desinformation verbreiten. Wie leicht lassen sie sich wirklich manipulieren? (Bild: Shutterstock / Collagery)

Die US-Entwicklerfirma Character Technologies kündigt umfassende Änderungen an, um Jugendliche bei der Interaktion mit ihren KI-Chatbots von Character.AI besser zu schützen. Nutzern unter 18 Jahren solle es künftig nicht mehr möglich sein, unbegrenzte Chat-Gespräche mit den von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugten Charakteren zu führen, teilte das Unternehmen mit.

Anzeige
Anzeige

Die neue Regelung soll demnach am 25. November in Kraft treten. Bis dahin werde die Zeit für solche Chat-Gespräche zunächst auf zwei Stunden pro Tag begrenzt. Neben weiteren Maßnahmen werde auch eine neue Altersüberprüfung eingeführt. Teenager sollen das Tool zwar weiterhin nutzen dürfen, allerdings nicht mehr für offene Chat-Gespräche, sondern etwa zum Erstellen von Videos oder Streams.

Klagen wegen Suiziden

Vergangenes Jahr hatte eine Mutter im US-Bundesstaat Florida das Unternehmen verklagt, weil sie ihm eine Mitschuld am Suizid ihres 14-jährigen Sohnes gab, wie US-Medien berichteten. Der Teenager soll einen Chatbot der Firma zuvor intensiv genutzt haben.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Im September reichten demnach die Familien von drei weiteren Minderjährigen in den Bundesstaaten Colorado und New York Klage gegen Character Technologies ein. Sie werfen dem Unternehmen ebenfalls vor, Character.AI habe eine Rolle beim Suizid oder Suizidversuch ihrer Kinder gespielt.

Zur Begründung der neuen Maßnahmen erklärte Character Technologies nun, man reagiere auf die sich verändernde Situation im Umgang von Jugendlichen mit KI. Zuletzt habe es Berichte und Nachfragen von Aufsichtsbehörden dazu gegeben, welchen Inhalten Teenager in Gesprächen mit KI begegnen könnten und wie sich offene Chat-Formate generell auf sie auswirkten – selbst wenn Filter ordnungsgemäß funktionierten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Debatte über Einfluss von KI

Die Rolle von KI mit Blick auf die psychische Gesundheit und Sicherheit junger Menschen ist in den USA zunehmend Gegenstand einer kontroversen Debatte. Ende August hatten Eltern eines US-Teenagers, der im April Suizid begangen hatte, gegen die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI geklagt. OpenAI kündigte nach Bekanntwerden der Klage verbesserte Maßnahmen zur Suizid-Prävention an.

Die Firma räumte zugleich ein, dass die bisherigen Vorkehrungen, die unter anderem Nutzer zu einer Beratungs-Hotline verwiesen, bei längeren Unterhaltungen mit ChatGPT versagen können. Dann sei es möglich, dass die Software unerwünschte Antworten liefere.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren