KI als Küchenchef: Wie eine ChatGPT-Pizza in Dubai zum Überraschungs-Hit wurde

In Dubai zeigt sich, dass ChatGPT anscheinend auch kulinarisch erfolgreich sein kann. Die Restaurant- und Lieferkette Dodo Pizza hat die KI gebeten, neue Pizza-Varianten zu entwickeln – und eine davon wurde zu einem Verkaufsschlager. „Die Pizza wurde zu einem Riesenerfolg und steht immer noch auf der Speisekarte“, sagte Spartak Arutyunyan, der die Menüentwicklung für die Dubai-Filiale von Dodo Pizza leitet, gegenüber der BBC.

KI als kreativer Kulinarik-Impulsgeber

Die Pizza ist mit arabischem Shawarma-Hähnchen, gegrilltem indischem Paneer-Käse, nahöstlichen Kräutern und Tahini-Sauce belegt, da sie den kulturellen Mix in der Stadt repräsentieren sollte. „Als Koch würde ich diese Zutaten nie auf einer Pizza mischen“, sagte Herr Arutyunyan, „trotzdem war die Geschmacksmischung überraschend gut.“

Auch in den USA wird ChatGPT dazu verwendet, um neue Rezepte zu kreieren – beispielsweise im Taco-Restaurant Velvet Taco in Dallas. Deren Leiterin Venecia Willis findet den kreativen Input, den KI in Sachen neue Rezepte geben kann, positiv.

Supermarktkette nutzt KI, um Lebensmitteltrends zu erkennen

„Ich denke, KI ist ein großartiges Werkzeug, wenn man in einer kleinen kreativen Krise steckt“, sagte sie. Nach dem Motto „diese Kombination könnte tatsächlich funktionieren, lass es uns versuchen“ könne die KI etwas vorschlagen, „an das ich vielleicht nicht gedacht hätte.“ Willis betonte auch, dass sie „mit KI nicht völlig auf Abwege geraten würde“. Es muss ihrer Meinung nach ein „menschliches Element geben, um Rezepte zu validieren.“

Die britische Supermarktkette Waitrose nutzt KI, um aufkommende Lebensmitteltrends in den sozialen Medien zu erkennen. Derzeit gehören dazu beispielsweise „Smash Burgers“ – knusprige Burger, die durch das Zerquetschen von Hackfleisch in einer superheißen Pfanne hergestellt werden.

Nicht alle ChatGPT-Rezeptvorschläge sind brauchbar

„Wir haben gesehen, dass Smash Burger überall in den sozialen Medien im Trend liegen“, sagte Lizzie Haywood, Innovationsmanagerin bei Waitrose. Also nahm sie sie in das Sortiment auf, was den Trend weiter verstärkte. „Zeitgleich mit der Einführung unserer Smash-Burger eröffneten in Großbritannien drei oder vier spezielle Smash-Burger-Restaurants“, sagte sie.

KI alleine wird allerdings kaum kulinarische Revolutionen auslösen. Dazu reicht nochmal ein Blick nach Dubai zu Dodo Pizza. Neben dem erfolgreichen Rezept hatte ChatGPT nämlich auch „spezielle“ Pizza-Varianten ausgespuckt: Wenig überraschend schafften es die Pizza-Varianten „Erdbeeren und Pasta“ sowie „Blaubeeren und Frühstücksflocken“ nämlich nicht auf die Speisekarte. Das dürfte nicht nur italienische Pizzabäcker freuen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 02.09.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.