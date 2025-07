KI am Herd: Dieses Restaurant in Dubai setzt auf virtuellen Chefkoch

Eine KI als Chefkoch – kann das funktionieren? Wie die New York Post berichtet, soll im September 2025 in Dubai das erste Fine-Dining-Restaurant eröffnen, in dem nicht ein Mensch, sondern eine KI das Sagen hat. Der KI-Küchenchef wird dann nicht nur über die Menüplanung und Getränkeauswahl, sondern auch über das Ambiente und die Servicegestaltung bestimmen.

Die KI sagt dem Menschen, was gekocht wird

Roboter sind im gastronomischen Bereich nichts Neues. In einigen Restaurants werden sie eingesetzt, um Essen zu servieren, Geschirr einzusammeln oder Frittierstationen zu koordinieren. Das Restaurant „Woohoo“ geht allerdings noch einen Schritt weiter. Hier soll schon bald ein KI-Chefkoch namens Aiman das Kommando übernehmen. Der Name wurde nicht zufällig gewählt: Er setzt sich aus den beiden Wörtern „AI“ und „Man“ zusammen und soll eine neue Ära der Spitzengastronomie einläuten.

Die Küche des Restaurants ist asiatisch inspiriert und international geprägt. Aiman wird hier allerdings nicht selbst am Herd stehen. Anders als ein menschlicher Chefkoch kann die KI nämlich weder riechen noch schmecken. Stattdessen zerlegt das KI-Modell Gerichte laut den Entwickler:innen in ihre Bestandteile wie Textur, Inhaltsstoffe und Geschmackskomponenten und setzt sie zu immer neuen Kombinationen zusammen.

Ahmet Oytun Cakir ist einer der Mitgründer von „Woohoo“ und fungiert gleichzeitig als Vorstandsvorsitzender des Gastgewerbeunternehmens Gastronaut. Er glaubt: „Die menschliche Küche wird nicht ersetzt werden, aber wir glauben, dass Aiman die Ideen und die Kreativität verbessern wird.“

Dafür wurde Aiman mit nahrungswissenschaftlichen Prinzipien, kulinarischer Fachkenntnis und Tausenden von bereits bestehenden Rezepten und Esstraditionen aus der ganzen Welt trainiert. So kann das Sprachmodell Zutaten, saisonale Verfügbarkeiten, Texturen und Aromenprofile analysieren, um kreative Gerichte zu entwickeln.

Die Vorschläge von Aiman werden anschließend von einem menschlichen Küchenteam um den renommierten Koch Reif Othman getestet und verfeinert. Die Rückmeldungen der Profis helfen der KI wiederum dabei, besser zu verstehen, was über rein datenbasierte Ansätze hinaus tatsächlich auf dem Teller funktioniert.

Nachhaltigeres Kochen dank KI-Chefkoch Aiman?

Das Modell wurde aber nicht nur auf kulinarische Raffinesse, sondern auch auf ressourcenschonendes Kochen hin optimiert. So soll Aiman bewusst Rezepte vorschlagen, die Abfälle vermeiden und auch wenig genutzte Zutaten wie Fettabschnitte oder Obst- und Gemüseschalen kreativ verwerten.

Die Entwickler:innen des KI-Küchenchefs sehen langfristig großes Potenzial: Aiman könnte ihrer Meinung nach nicht nur ein einzelnes Restaurant leiten, sondern als lizenzierbare Lösung Küchen weltweit bei Effizienz und Ressourcenschonung unterstützen.

Im September wird das Restaurant „Woohoo“ im Zentrum Dubais eröffnen. Es liegt in der Nähe des Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Ob eine KI tatsächlich dazu in der Lage ist, das kreative Gespür eines menschlichen Kochs zu ersetzen, wird sich also noch herausstellen.

