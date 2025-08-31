KI-App Phia: Warum Bill Gates einen Tag im Kundenservice des Booking.com für Fashion arbeitete

Schon vor über 15 Jahren hatte sich Microsoft-Mitgründer Bill Gates aus dem operativen Geschäft des Softwarekonzerns zurückgezogen. Mit einem Vermögen von geschätzten 122 Milliarden Dollar gehört Gates zu den 15 reichsten Menschen der Welt.

Anzeige Anzeige

Bill Gates kehrt in die Startup-Welt zurück

Arbeiten muss der 69-jährige Multimilliardär also eigentlich nicht mehr. Dass Gates es dennoch tat und einen Tag im Kundenservice der KI-App Phia aushalf, die sich selbst das Booking.com der Fashion-Welt nennt, hat entsprechend einen ganz besonderen Grund.

Und dieser besondere Grund ist Phoebe Gates, die jüngste Tochter von Bill und Melinda French Gates. Die 22-Jährige hat gemeinsam mit ihrer Stanford-Mitstudentin Sophia Kianni die KI-gestützte App Phia gegründet, wie Times of India schreibt.

Anzeige Anzeige

Phia: KI-App vergleicht Kleiderpreise

Mit KI-Support soll Phia es Nutzer:innen ermöglichen, die Preise von tausenden neuen und gebrauchten Fashion-Artikeln auf über 40.000 Websites miteinander zu vergleichen. Die Ende April 2025 gestartete Anwendung steht als iOS-App sowie als Browsererweiterung (Chrome) zur Verfügung.

Und der Phia-Start dürfte außerordentlich erfolgreich verlaufen sein. Innerhalb der ersten zwei Monate soll Phia allein in Apples Appstore über 200.000-mal heruntergeladen worden sein. Zum Erfolg beigetragen haben dürfte auch eine Podcast-Folge von Gates und Kianni, in der Kris Jenner (Kardashian) zu Gast war. Die Folge soll ein Publikum von 18 Millionen Menschen erreicht haben, wie Phoebe Gates bei Linkedin schrieb.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Ebenfalls per Linkedin hat sich Bill Gates zu Wort gemeldet. Dort berichtete er über die Hintergründe der Aktion. Demnach habe ihn seine Tochter gefragt, ob er nicht eine Schicht im Kundenservice ihres Startups zu übernehmen. Und eine solche Frage beantworte man als Vater mit „Ja“.

Kundenservice: Verstehen, wie etwas funktioniert

„Ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie Technologie Systeme effizienter, gerechter und zugänglicher machen kann“, so Gates. Im Laufe der Jahre habe er gelernt, was der beste Weg sei, um zu verstehen, wie etwas funktioniert oder wo es kaputt gehen kann. Dieser Weg bestehe darin, direkt zu den Leuten zu gehen, die es verwenden, erklärte der ehemalige Konzernchef.

Anzeige Anzeige

Bei der Aktion dürfte es sich freilich vor allem um eine Marketingaktion für die App handeln. Entsprechend findet sich unterhalb des Linkedin-Beitrags auch ein Video, in dem Bill und Phoebe die Werbetrommel für die App und die Aktion rühren.

12 Bilder ansehen 12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

In die App seiner Tochter investiert hat Gates übrigens nicht – ganz bewusst. Er habe sich nicht zu sehr einmischen wollen, wie gamestar.de schreibt. Stattdessen habe er ihr angeboten, ihr beratend zur Seite zu stehen, wenn sie das wolle.

Mehr zu diesem Thema