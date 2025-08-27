Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Milliardenschwere KI-Aufholjagd: Apple überlegt Übernahme von Mistral und Perplexity

Apple hängt mit seinen KI-Plänen hinter der Konkurrenz zurück. Jetzt soll es wohl ein Zukauf richten. Nach Perplexity ist auch das französische KI-Startup Mistral als potenzielles Übernahmeziel ins Visier gerückt. Oder schafft es Apple doch allein?

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Perplexity KI Apple
KI-Startup Perplexity im Apple-Visier. (Foto: T. Schneider/Shutterstock)

Während Meta für die Entwicklung einer KI-Superintelligenz hochrangige Expert:innen von der Konkurrenz abwirbt – und dafür Unsummen ausgibt –, will man bei Apple wohl einen anderen Weg gehen. Schon im Juni 2025 war bekannt geworden, dass der iPhone-Konzern zur Weiterentwicklung der hauseigenen Lösung „Apple Intelligence“ eine Übernahme in Betracht zieht.

Anzeige
Anzeige

KI-Firma Mistral im Visier von Apple

Intern soll laut einem Bloomberg-Bericht zunächst über einen potenziellen Zukauf des US-amerikanischen KI-Startups Perplexity beraten worden sein. Anschließend hatte sich Apple-CEO Tim Cook „offen“ für Akquisitionen jeder Größe gezeigt. Jetzt scheint auch die französische KI-Firma Mistral ins Visier des Konzerns aus Cupertino geraten zu sein.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Wie The Information berichtet, sei auch hier intern über eine Übernahme diskutiert worden. Mistral soll nach der jüngsten Kapitalrunde, die eine Milliarde US-Dollar in das Unternehmen gespült hat, rund zehn Milliarden Dollar wert sein. Perplexity wird derzeit mit rund 18 Milliarden Dollar bewertet.

Anzeige
Anzeige

Perplexity bietet für Google-Browser Chrome

Zuletzt hatte die KI-Suchmaschine selbst mit einem Übernahmeangebot für Schlagzeilen gesorgt. Mitte August 2025 kündigte Perplexity an, den Google-Browser Chrome für 34,5 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen – komplett in bar bezahlt, wie es hieß.

Ob mehr als ein PR-Stunt hinter der Aktion steckt, ist ungewiss. Denn weder ist klar, wie Perplexity die Übernahme finanzieren will. Noch dürfte Google ein Interesse daran haben, den Browser, der mindestens 50 Milliarden Dollar wert sein soll, an Perplexity abzugeben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Beats als größte Übernahme der Apple-Geschichte

Aber noch einmal zurück zu Apples Übernahmeplänen. Um uns den enormen Umfang der potenziellen Akquisitionen vor Augen zu führen, ziehen wir einmal die bisher größte Übernahme der Konzerngeschichte heran: Im Jahr 2014 hatte Apple für den Kauf des Kophörerherstellers Beats rund 3,2 Milliarden Dollar ausgegeben.

6 Bilder ansehen
Apple Intelligence: In diesen 6 Fällen lag die KI daneben Quelle: Foto: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Entsprechend gibt es im Unternehmen nicht nur Fürsprecher:innen. Während Services-Boss Eddy Cue – mit Tim Cook im Rücken – vehement für einen milliardenschweren Zukauf votieren soll, stellt sich Software-Chef Craig Federighi dagegen. Letzterer soll der Meinung sein, dass Apple den Rückstand in Sachen KI aus eigener Kraft heraus aufholen könne.

Anzeige
Anzeige

EU hat bei Mistral-Übernahme Mitspracherecht

Apple sowie Mistral und Perplexity haben sich bisher nicht zu den Medienberichten geäußert. Im Falle von Mistral hätte bei einer möglichen Übernahme durch den US-Konzern Apple ohnehin noch Frankreich und/oder EU ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, wie winfuture.de schreibt.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren