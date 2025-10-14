Flirten mit KI-Chatbots: Warum das in China kein Männerthema ist

Wenn in der hiesigen Presse darüber geschrieben wird, dass Menschen romantische Beziehungen zu KI-Chatbots eingehen, dann geht es dabei meist um Männer. Das deckt sich auch mit einer Marktauswertung der London School of Economics and Political Science. Laut der kommen auf einschlägigen Plattformen sieben männliche Nutzer auf nur zwei Nutzerinnen.