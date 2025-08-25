KI bei Netflix: Was Filmemacher dürfen – und was nicht

Um Urheberrechtsverletzungen und Datenschutzprobleme zu vermeiden, hat Netflix klare Regeln für den Einsatz generativer KI veröffentlicht. Wie The Verge berichtet, hat der Streaming-Anbieter in seinem Partner Help Center detailliert aufgelistet, in welchen Bereichen die Technologie künftig eingesetzt werden darf – und wo nicht.

KI-Inhalte bei Netflix auf dem Vormarsch

Für viele Kreative bleibt der Einsatz von KI ein sensibles Thema. Besonders die Angst vor Urheberrechtsverletzungen und Jobverlusten prägen die Diskussion. Erst kürzlich gab Netflix bekannt, generative KI stärker in Produktionen einzubeziehen. Als Beispiel nannte das Unternehmen die argentinische Serie El Eternauta: Dort sei eine Szene mit dem Einsturz eines Gebäudes in Buenos Aires mithilfe von KI erstellt worden – zehnmal schneller und deutlich günstiger als mit klassischen Spezialeffekten. Laut Netflix war dies die erste veröffentlichte Szene, die mit generativer KI umgesetzt wurde.

Es gibt allerdings auch Kritik: In der True-Crime-Dokumentation Jennifers Tat von Regisseurin Jenny Popplewell aus dem Jahr 2024 wurden offenbar KI-generierte Bilder anstelle echter Archivfotos eingesetzt. Kritiker:innen bezeichneten die Produktion als warnendes Beispiel dafür, wie KI die Realität verfälschen kann – und das in einer Zeit, in der das Publikum vermehrt nach nachprüfbaren Fakten sucht. Um ähnliche Kontroversen künftig zu vermeiden, hat Netflix Leitlinien für den Umgang mit generativer KI formuliert.

Klare Vorgaben für den Einsatz von KI

Netflix sieht in generative KI-Tools wertvolle Hilfsmittel, mit denen sich kreatives Material schnell und kostengünstig erstellen lässt. Da sich dieser Bereich aber dynamisch entwickelt, legt das Unternehmen jetzt verbindlich fest, in welchen Fällen KI eingesetzt werden darf. Besondere Priorität hat für Netflix das Urheberrecht: KI-Outputs dürfen keine erkennbaren Merkmale fremder oder geschützter Werke nachahmen. Außerdem dürfen sie keine künstlerischen Leistungen ersetzen, die üblicherweise von gewerkschaftlich geschützten Berufen wie Schauspieler:innen oder Musiker:innen erbracht werden – es sei denn, diese stimmen ausdrücklich zu.

Auch der Schutz sensibler Daten spielt eine Rolle. So dürfen eingesetzte Tools keine Produktionsdaten speichern, wiederverwenden oder zu Trainingszwecken nutzen. Idealerweise sollen sie in einer abgesicherten Unternehmensumgebung genutzt werden, um personenbezogene und vertrauliche Informationen zu schützen. Zudem stellt Netflix klar, dass generierte Inhalte lediglich als Hilfestellung oder Zwischenschritt dienen und nicht direkt Teil des fertigen Endprodukts werden dürfen. Was das genau für Filme und Serien wie El Eternauta bedeutet, in denen Gebäude mithilfe von KI kostengünstig zum Einsturz gebracht werden, bleibt offen.

Netflix will rechtliche Risiken vermeiden

„Um globale Produktionen zu unterstützen und uns an bewährte Verfahren zu halten, erwarten wir von allen Produktionspartner:innen, dass sie jede beabsichtigte Nutzung von generativer KI mit ihrem Ansprechpartner:innen bei Netflix besprechen, insbesondere da ständig neue Tools mit unterschiedlichen Funktionen und Risiken auf den Markt kommen“, heißt es in dem Beitrag. Anwendungsfälle mit geringem Risiko, die den Leitprinzipien entsprechen, würden in der Regel keine rechtliche Prüfung erfordern – in anderen Fällen sei aber eine schriftliche Genehmigung nötig.

Dass Netflix auf diese Regeln setzt, dürfte auch an prominenten Rechtsstreitigkeiten liegen. Derzeit klagen Disney und Universal gegen das KI-Tool Midjourney, mit dem sich Bilder und Videos urheberrechtlich geschützter Filmcharaktere erzeugen lassen. Andres Guadamuz, Dozent für Urheberrecht an der Universität Sussex, kommentierte den Fall drastisch: „Es ist Disney, also ist Midjourney gef***, entschuldigt meine Ausdrucksweise.“ Für Netflix ist klar: Solche Konflikte will das Unternehmen mit den neuen Vorgaben unbedingt vermeiden.

